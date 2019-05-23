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Çavuşoğlu, görevi Cemal Özyiğit’ten devraldı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda görev devir teslimi yapıldı.
Çavuşoğlu, görevi Cemal Özyiğit’ten devraldı

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu,  eski bakan, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit’ten görevi devraldı.
Görev devir teslimi sırasında konuşan Özyiğit, 15 gün önce sona eren hükümetin ardından kurulan yeni hükümetin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Üzerinde çalıştıkları ve tamamlayamadıkları projelerin sonlandırılabilmesini dileyen Özyiğit, bu projelerin çocuklar ve gelecek nesiller için önemine dikkat çekerek, Çavuşoğlu’na her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Cemal Özyiğit, Çavuşoğlu’nun da kendi gibi mesleğin içinden olması ve önceden de bu görevi üstlenmiş olmasından dolayı çocuklar için önem arz eden projelere gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını belirtti.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, Özyiğit’le, meslektaş olmalarının yanı sıra sendika ve bakanlık tecrübelerinde de paralel bir süreç yaşadıklarını ifade ederek, ortak gayenin gençlerin ve halkın refahı olduğunu vurguladı.

Gençleri yetiştirme misyonunu aldıkları yerden daha ileri noktalara taşımak için çalışacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığının geleceğin güvencesi olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, gençlerin doğru, dürüst ve vatan sevgisiyle büyümesi ve ülkenin mesleki ihtiyaçlarını giderecek şekilde yönlendirilmesi için önceki dönemlerde olduğu gibi kendisinin de bundan sonra en iyisini yapmak için çalışacağını ifade etti.

Çavuşoğlu, bugün 5. kez Bakanlık devraldığını vurgulayarak, geleceği garanti altına alabilmek için çalışacaklarını belirtti ve Özyiğit ve ekibine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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