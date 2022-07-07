  • BIST 2.415,06
  • Altın 966.264
  • Dolar 17.2402
  • Euro 17.6121
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASağlıklı bir yaz dönemi için…

Çavuşoğlu:Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ortadan kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil

» »
Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın ‘her şeye karşı’ bir tutum sergilediğine işaret ederek, uzlaşı içinde birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.
Çavuşoğlu:Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ortadan kaldırılması gibi bir durum söz konusu değil

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın ‘her şeye karşı’ bir tutum sergilediğine işaret ederek, uzlaşı içinde birlikte hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

BRT’de ‘Haber Kritik’ programına konuşan Bakan Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin ortadan kaldırılması gibi bir durumun ise söz konusu olmadığını ifade ederek, “Bu ülkenin geleceğini öğretmenlerle kurguluyoruz” dedi.

Çavuşoğlu, “İddiaların aslı astarı yoktur. En kalın kalemle altını çiziyorum kadroların geliştirilmesi için Atatürk Öğretmen Akademisi yasasının tekrardan güncellenmesi için çalılşma başlattık. Bayramdan sonra bakanlık olarak çalışmalar ışığınında bir komite kurularak konu ele alınacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu öğretmenleri desteklediklerini de vurgulayarak, devletin büyük bir çabayla maaşlarını ödemek için uğraştığı öğretmenlerden en iyi verimi almak istediği söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UKÜ’ de Biyomühendislik ve Biyoteknoloji Araştırmaları Sempozyumu gerçekleştirildi23 Haziran 2022 Perşembe 11:30
  • Töre, İlim Üniversitesi tarafından düzenlenen mezuniyet törenine katıldı21 Haziran 2022 Salı 09:53
  • YKS’nın ikinci oturumu bugün yapılıyor19 Haziran 2022 Pazar 11:21
  • Bağımsızlık Yolu’ndan Velilere Çağrı: Yasal Haklarımızı Savunmak İçin Gelin Bir Araya Gelelim14 Haziran 2022 Salı 09:33
  • A-Level sınavları konusunda Türkiye’de girişim başlatılacak13 Haziran 2022 Pazartesi 14:50
  • Sınavlar hayatın sonu değil!08 Haziran 2022 Çarşamba 09:52
  • UKÜ, üniversiteler arası Ambulans Rallisi’nde şampiyon oldu08 Haziran 2022 Çarşamba 09:50
  • Sedat Simavi, Teknofest 2022’ye hazırlanıyor06 Haziran 2022 Pazartesi 18:27
  • UKÜ yurtlarında sınav haftasında su yok03 Haziran 2022 Cuma 08:59
  • Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne büyük ödül02 Haziran 2022 Perşembe 09:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti