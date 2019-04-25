Çekirge sürüsü mücadelesi tamamlandı

Tarım Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ercan Havalimanı ile Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ) Keçicilik Ünitesi arasında kalan kıraç arazilerde görülen çekirge sürüsüne (Fas Çekirgesi) karşı, Tarım Dairesi Müdürlüğü ile Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan mücadele 9 Nisan 2019 tarihinde tamamlanmıştır.

Çekirgeler, bitkilerin yeni sürgün ve filizlerini, yaprak ve çiçeklerini, hatta dane ve meyvelerini yemek ve saplarını kesmek suretiyle zarar verirler. Çekirge sürülerinin arttığı dönemlerde, ekonomik düzeyde de büyük zararlar yaşanmaktadır. Bu nedenlerden dolayı, çekirgelere karşı mücadele başlatılmıştı.

Mücadele yapılan bölgelerde 26 Nisan 2019 tarihinden itibaren, hayvan sahipleri hayvanlarını otlatmaya başlayabilecekleri gibi, arazi sahipleri de hasat yapabileceklerdir.

Önemle duyurulur.