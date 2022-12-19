Çeler: Girne çarşısı çekim ve cazibe merkezi olacak

Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Çarşısını ziyaret etti ve proje kitapçığını vatandaşlara takdim etti.

Zeki Çeler, yanlış uygulamalar nedeniyle Girne’nin cazibe merkezi özelliğinin yitirildiğine dikkat çekerek, kentin yeniden çekim ve cazibe merkezi olması için projelerinin hazır olduğunu vurguladı.

Çeler, kentin ekonomik kalkınmasının sağlanması için Girne Antik Liman’da, Limanın arka sokaklarında, Banbabuliya ile Girne Kordonboyu’nda düzenlemeler yapılacağını belirterek, imaj ve markalaşma çalışmalarıyla kente daha çok insan gelmesinin sağlanacağını vurguladı.

Kent merkezinde sahile erişimin sağlanması, sokakların aydınlatılması ve kent güvenliği ile insanların kentte daha çok vakit geçireceğini ve para harcayacağını anlatan Çeler, cikla scooter kiralama ile park yerlerinden ücretsiz shuttle servis ile park ve ulaşım sorununun çözüleceğini dile getirdi.

Çeler; enerjisi, cesareti, vizyonu ve tecrübesiyle projeleri hayata geçireceklerini kaydetti.