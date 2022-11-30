Çeler tempoyu artırdı... "Hukuksal konularda Girne Mahalli Baro’dan destek alacağız"

Zeki Çeler ziyarette yaptığı konuşmada, Girne’de trafik, kanalizasyon ve belediye hizmetleri konusunda yaşanan sorunları çözmek ve yeni bir vizyon getirmek için Girne Belediye Başkanlığı’na aday olduğunu söyledi.

Çeler, yasaların hazırlanması ve tadil edilmesi için hukuksal konularda atılacak adımlarda barolar birliğinin önemli olduğunu ifade ederek, “Yasaların olmamasının veya yetersiz oluşunun arkasına saklanmamalıyız. Örneğin Apartman Yasası var ancak yeterli değil. Yasayı istenilen noktaya getirmek için Girne Mahalli Barosu ile işbirliği içinde bu mücadeleyi Girne’den başlatabiliriz” dedi.

Belediyenin mahkemelerin fiziksel bakımı konusunda sorumluluk almamasının kabul edilemez olduğunu anlatan Çeler, belediye başkanın inisiyatif alması ve hizmet vermesi gerektiğini vurguladı.

Bayramoğlu, belediyenin mahkemeleri daha çok sahiplenmesi ve sorumluluktan kaçmak yerine tuvalet, bahçe temizliği ve kanalizasyon konusunda sorumluluk alması gerektiğini savundu.

Girne Mahalli Baro Başkanı Gürcan Bayramoğlu, kentin durumundan memnun olmadıklarını daha yaşanabilir bir kent istediklerini belirterek, Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler’e ve seçime giren tüm adaylara başarılar diledi.