Çeler:Lefkoşa ve Mağusa pilot bölge

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler beraberindeki heyetle Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti. Belediye Başkanı İsmail Arter’in makamında gerçekleşen görüşmede Başkan İsmail Arter ile Bakan Zeki Çeler, Belediye ile Bakanlığın işbirliğinde yapılacak çalışmaları konuştu. Ziyarette,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Evrim Hınçal, Bakanlık Müdürü Efsun Salel ve İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Erman Yalyalı da hazır bulundu.

ÇELER: MAĞUSA VE LEFKOŞA PİLOT BÖLGEMİZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler konuşmasında, Bakanlık olarak Gazimağusa bölgesinde Bakanlığa bağlı dairelere ziyaretler gerçekleştirdiklerini ve bazı düzenlemeler yapmayı planladıklarını, çalışmaların usulüne uygun olması açısından Belediye ile istişare halinde yapacaklarını söyledi.

Bakan Zeki Çeler, ülkemizin dinamik ve sürekli gelişmekte olan 2. en büyük şehri olan Gazimağusa’da hem yerel işgücü hem de artan inşaatlarda iş sağlığı ve güvenliği konularıyla ilgili istişare yapmak istediklerini ifade ederek, özellikle öğrenci bölgesi olması nedeniyle sektörlerde çalışan öğrencilerin durumunun yasal olması ve yapacakları denetimlerinde Belediye ile birlikte hareket etme arzusunda olduklarını belirtti. Sosyal hizmetler konusunda da Belediye ile nasıl bir çalışma yapabileceklerini, Belediyenin güçlü donanımına ve Başkan İsmail Arter’in vizyonuna uygun şekilde nasıl bir adım atabileceklerini konuşacaklarını ifade eden Bakan Çeler, “ Örneğin bir sığınma evi Mağusa’da yapılabilir mi? Kalkanlı’da bizim bir projemiz vardı yaşlı bakım evi yapıldı. Lapta’da huzur evi projemiz var ama yaşlı kreşi dediğimiz sosyal hizmetlerin kontrolü altında yaşlıların gündüz gidip akşam da eve dönebilecekleri bir projemiz var. Mağusa ve Lefkoşa pilot bölgemizdir” diye konuştu.

Bakan Çeler, Karpaz, Mağusa ve Lefkoşa’da dar gelirli aileler ve çalışamayan anneler için istihdam olanakları ve çocuklara kreş hizmeti verebilmek için bölgelerdeki belediyelerle istişare edecekleri projeleri olduğunu da ifade etti. Gazimağusa Belediyesi’nin Bakanlıktan beklentisi varsa dinleyebileceğini da söyleyen Bakan Çeler, Mağusa halkı için de gerekeni yapıp bölgecilik yapakla suçlanmadan, örnek olan belediyeleri kullanarak diğer alanlara örnek olmak istediklerini belirtti.

ARTER: DAHA GÜZEL HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN YARDIMLAŞACAĞIZ

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve ekibinin Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Bakanlıkla daha sık görüşüp birlikte daha çok iş yapmak istediklerini söyledi. Altyapı, turizm ve çevre düzenlemeleriyle ilgili diğer bakanlıklarla sürekli istişare ettiklerini, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kendileri için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Başkan Arter,“Bakanlıkla her zaman istişaremiz olmuştur ama bugün biraz daha detaylandıracağımızı düşünüyorum. Saydığınız projeler bizim listemizde olan projelerdir. Ancak sizlerle istişare etmeden adım atmayacağımızı burada söylemek isterim. Daha güzel hedeflere ulaşmak için çalışmaları karşılıklı yardımlaşarak yapacağımızı söylemek isterim.” dedi.

Sosyal Hizmetler Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi ve Çalışma Dairesi’nin hemen hemen her gün muhatap oldukları daireler olduğunu, bugüne kadar sıkıntıyaşamadıklarını ifade eden Başkan İsmail Arter, Bakanlıkla Belediyenin yapacağı çalışmalardan umutlu olduklarını söyledi. Belediyede çalışan gündelikçi çalışanlar konusunun zaman zaman tartışılan bir konu olduğunu ifade eden Başkan Arter, bu çalışma sisteminin sadece Gazimağusa’da olan ve kendisinin yarattığı bir sistem olmadığını, ülke genelinde de aynı sorunun olduğunu söyledi. Konuyu yasal bir zemine getirerek son vermek istediklerini daha önceki görüşmelerinde de ifade ettiğini aktaran Başkan İsmail Arter, diğer belediyelere örnek olacak şekilde konuyu çözdüklerini, hem çalışanlar açısından hem de Belediyeye yakışan şekilde yaptıkları çalışmanın sonuna geldiklerini kaydetti.