Celtic taraftarının Filistin'e desteği sonrası İsrailli oyuncu takımdan ayrılıyor

İskoç takımlarından Celtic taraftarlarının Filistin yanlısı gösterileri sonrası takımda forma giyen İsrailli forvet oyuncu Liel Abada'nın ekipten ayrılabileceği açıklandı.

Hamas-İsrail savaşının başlamasının ardından Celtic taraftarları birçok kez Filistin'e destek gösterisi düzenledi. İskoç taraftarlar savaşın başlamasının ardından tribünlerde "Özgür Filistin" ve "Direnişin Zaferi" yazılı pankartlar açtı.

Filistin yanlısı gösterilerin ardından baskı altında olduğu belirtilen İsrailli forvet oyuncunun takımdan ayrılması gündeme geldi.

İskoç taraftarlarının protestoları nedeniyle İsrail'de de baskı gördüğü belirtilen Abada, geçen hafta St Mirren'e karşı sahada yer almadı. Forvet oyuncunun cumartesi günü Kilmarnock'a karşı da yeşil sahaya çıkmayacağı belirtildi.

Celtic menajeri Brendan Rodgers, İsrail milli takımı oyuncusu 22 yaşındaki Liel Abada'nı kiralık olarak bırakabileceklerini söyledi.

Rodgers, "Her gün, her gece, aileler savaşta. Yani bu onun için gerçekten çok zor bir durum. İnsani düzeyde ona karşı gerçek bir empati duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de forma giyen İsrailli oyuncular da tepkiler sonrası ülkelerine dönmüştü.