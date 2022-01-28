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Cemal Özyiğit: Cemal Hoca Siyasetten Emekli Oldu

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Cemal Özyiğit: Cemal Hoca Siyasetten Emekli Oldu
Cemal Özyiğit: Cemal Hoca Siyasetten Emekli Oldu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “Cemal hoca artık gerçekten emekli oldu, siyasetten de...” dedi. 

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine konuşan Özyiğit, istifasını, partisinin dün akşamki genişletilmiş merkez yönetim kurulu toplantısında sunduğunu ifade etti.  

TDP Parti Meclisinin Salı akşamı toplanacağını ve yeni yol haritasını çizeceğini ifade eden Özyiğit, 17 Kasım 2013’ten beridir sürdürdüğü parti başkanlığını bırakacağını, kararının kesin olduğunu söyledi.  

Parti meclisinin bundan sonraki süreci belirleyeceğini ve sadece başkanlık veya tüm yetkili organların yeniden oluşması için genel kurula gitme kararı alabileceğini ifade eden Özyiğit, “Cemal hoca artık gerçekten tamamen emekli oluyor. 2010 yılında öğretmenlikten emekli olmuştum, şimdi de siyasetten…” dedi.

TDP, 3 milletvekili ile katıldığı 23 Ocak’ta gerçekleştirilen erken genel seçimde, yüzde 4.40 oy oranıyla baraj altında kalmış ve Cumhuriyet Meclisi'ne girememişti. Cemal Özyiğit, seçim gecesi istifa edeceğini açıklamıştı. 

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