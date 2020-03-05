Cep telefonlarında yeni dönem: SIM kartı yerine eSIM geliyor

SIM kartların yerini eSIM almaya hazırlanıyor.

Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonlara iliştirilecek küçük bir çipten olan eSIM'in başındaki ‘e’ aslında "embedded" (gömülü) kelimesinin kısaltması.

eSIM'lerle artık yeni bir telefon numarası kullanmak için plastik SIM kartı değiştirmenize gerek olmayacak.

eSIM tek bir telefonda iki hat kullanmaya olanak sağlarken, aynı anda sadece biri kullanılabiliyor.

Ancak eSIM'in çalışabilmesi için cep telefonu operatörlerinin bu yeni teknolojiyi desteklemesi gerekiyor.

Tüm yeni iPhone'lar fiziksel SIM kart yuvaları ile birlikte gelecek. Tercih etmeyen telefon kullanıcıları henüz iPhone eSIM kullanmak zorunda değilsiniz.