  • BIST 1.434
  • Altın 484,423
  • Dolar 8,2717
  • Euro 9,9872
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKA8286 test yapıldı, 34'ü yerel 54  pozitif vaka

Çevre Koruma Dairesi, Temizlik Etkinliklerini Sürdürüyor

» »
Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, çevre temizlik etkinliklerini sürdürüyor.
Çevre Koruma Dairesi, Temizlik Etkinliklerini Sürdürüyor

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, çevre temizlik etkinliklerini sürdürüyor.

Her perşembe ülkenin değişik noktalarında eşzamanlı olarak çevre temizliği yapan Çevre Koruma Dairesi, çevre temizliği konusunda farkındalık yaratmak için temizlik etkinliklerine ara vermiyor.

Çevre Koruma Dairesi Girne birimi ile Orman Dairesi personeli dün Alevkayası Piknik Alanı bölgesinde temizlik etkinliği düzenleyerek çevre konusundaki farkındalığın artmasına yardımcı oldular.  

Çevre Koruma Dairesi Güzelyurt ve Lefke birimi Yesilyurt sahil şeridinde, Karpaz birimi ise Karpaz sahillerinde ki Özel Çevre Koruma Bölgesinde temizlik faaliyeti gerçekleştirdiler.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mehmet Pars Anısına Koruluğa Fidan Dikildi29 Nisan 2021 Perşembe 15:10
  • Esentepe sahil şeridi temizlendi29 Nisan 2021 Perşembe 13:06
  • Karpaz Dostları Derneği Yenierenköy Liman Bölgesinde Devam Eden Yatırım Çalışmalarıyla İlgili Tespitlerini Paylaştı27 Nisan 2021 Salı 14:15
  • Karpaz Dostları Derneği Yeni Erenköy eski Liman bölgesi ile ilgili açıklama yaptı26 Nisan 2021 Pazartesi 11:44
  • Düşünce kuruluşu Carbon Tracker'a göre güneş ve rüzgar, dünya enerji talebinin 100 katını karşılayabilir24 Nisan 2021 Cumartesi 23:59
  • Greta Thunberg: Krizi daha ne kadar görmezden geleceksiniz?24 Nisan 2021 Cumartesi 14:05
  • Yeşil Barış Hareketi “22 Nisan DÜNYA GÜNÜ” vesilesi ile bir açıklama yaptı22 Nisan 2021 Perşembe 12:15
  • Korkutan iklim raporu: Dünya uçurumun eşiğinde20 Nisan 2021 Salı 09:35
  • Kuşkor: Varlığı Tehlike Altındaki Yarasalar Elektrik Hattı Kurbanı..09 Nisan 2021 Cuma 10:01
  • Doğa katliamına tepki08 Nisan 2021 Perşembe 09:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti