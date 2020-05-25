Çevre Koruma Dairesi'nden Esentepe Belediyesi'ne: "İzinsiz ve zarar veren betonlaşmayı durdurun"

Çevre Koruma Dairesi, Esentepe Plajı’nda kaplumbağaların üreme alanında, Girne Kaymakamlığı, Şehir Planlama Dairesi ve Çevre Koruma Dairesi’nden izinsiz beton dökülme hazırlığı yapıldığını belirterek, Esentepe Belediyesi’ne yazılı uyarıda bulundu.
Daireden yapılan açıklamada, plajdaki çalışmaların kaplumbağaların üreme alanlarını ve endemik bitki örtüsüne zarar verdiği belirtildi.
Çevre Koruma Dairesi’nden yapılan yazıl uyarıda, izinsiz tüm faaliyetlerin durdurulması, yazılı uyarıya uyulmaması halinde cezai hukuksal işlemin başlatılacağı kaydedildi.
Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, plaj meselesiyle ilgili herkesin zan altında bırakılarak, uydurma haberlerle ciddi gündem yapıldığını öne sürdü.
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