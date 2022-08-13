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Ceylan Yalgın vefat etti.....

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Ceylan Yalgın vefat etti.....
Ceylan Yalgın vefat etti.....

Aslen Dilekkayalı olup uzun yıllardır Lefkoşa’da yaşayan emekli İlkokul öğretmeni hayatını kaybetti

 

Cenzaesi bugün Lefkoşa mezarlığı’nda saat 11’de kaldırılacaktır

 

Detay gazetesi olarak ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz

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