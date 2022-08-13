Ceylan Yalgın vefat etti.....

Aslen Dilekkayalı olup uzun yıllardır Lefkoşa’da yaşayan emekli İlkokul öğretmeni hayatını kaybetti
Cenzaesi bugün Lefkoşa mezarlığı’nda saat 11’de kaldırılacaktır
Detay gazetesi olarak ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz
Aslen Dilekkayalı olup uzun yıllardır Lefkoşa’da yaşayan emekli İlkokul öğretmeni hayatını kaybetti
Cenzaesi bugün Lefkoşa mezarlığı’nda saat 11’de kaldırılacaktır
Detay gazetesi olarak ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dileriz
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