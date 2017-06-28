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Chatrnuch:Kıbrıs,bölünmüş kalmak için çok küçük

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Chatrnuch:Kıbrıs,bölünmüş kalmak için çok küçük
Slovakya’nın Kıbrıs Büyükelçiliği’nin Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum siyasi partilere yönelik düzenlediği aylık toplantısına katılan siyasi partiler, Crans-Montana’da bugün başlayan konferansa destek belirtti.

Bugünkü toplantıda Güney Kıbrıs’tan Sosyal Demokrat Hareketi (EDEK)’in önerisi üzerine, Avrupa Müktesebatı ve Uygulanmasının Adil ve Çalışır Bir Çözüme Nasıl Yardımcı Olacağı” konusu üzerinde görüşler tartışıldı.

Slovak Büyükelçililiği yaz tatilinin ardından aylık toplantılarına Eylül’de yeniden başlayacak.
Ara bölgedeki Ledra Palace Otelinde yer alan toplantının sonunda parti temsilcilerinin üzerinde mutabık kaldığı ortak açıklama okundu.

Siyasi partiler Kıbrıs sorununun ilgili Birleşmiş Milletler kararları, Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, uluslararası ve Avrupa hukuku, Avrupa Birliği müktesebatı temelinde çözümünün, demokratik, adil, kalıcı olması gerektiği noktasında aynı görüşü paylaşıyor.

Toplantıya katılan siyasi partilerin İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında başlayan Kıbrıs görüşmelerini desteklediği, toplantıdan Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik olumlu sonuçlar çıkmasını temenni ettiği kaydedildi.

Bugünkü toplantıya Kuzey Kıbrıs’tan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Ulusal Birlik Partisi(UBP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP); Güney Kıbrıs’tan ise Çalışan Halkın İlerici Partisi (AKEL), Kıbrıs Yeşiller Partisi, Demokrat Parti (DIKO) ile Birleşik Demokratlar (EDİ) temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Kıbrıs’taki görevine 2012’de başlayan ve görev süresi dolan Slovak Büyükelçiliği Birinci Katibi Robert Chatrnuch da bir konuşma yaptı.

Chatrnuch konuşmasında, Kıbrıs sorunu açısından tartışmaların inişli çıkışlı olduğunu gözlemlediğini ancak önemli olanın Kıbrıs sorununun çözümlenebileceğine inanmaktan vazgeçmemek olduğunu belirtti.

Chatrnuch, “Kıbrıs, bölünmüş kalmak için çok küçük” dedi.

 

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