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Chelsea Karim Benzema'yı istiyor

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Al-Ittihad'in tecrübeli golcüsü Karim Benzema, Suudi Arabistan'dan ayrılmak istiyor. Farklı ülkelerden talipleri olan yıldız futbolcunun yeni durağının İngiltere olması bekleniyor.
Chelsea Karim Benzema'yı istiyor

Sezon başında Al-Ittihad ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Karim Benzema, Suudi Arabistan'da umduğunu bulamadı.

Hakkında mutsuz olduğu ve takımdan ayrılmak istediği yönünde haberler çıkan 36 yaşındaki futbolcu, iki gün antrenmanlara çıkmamış ve 30 Aralık'ta ülkeden ayrılmıştı.

Benzema'nın, Al-Ittihad Teknik direktör Marcelo Gallardo'nun talimatıyla Dubai'deki hazırlık kampı kadrosuna alınmadığı da iddia edildi.

Son olarak İspanya medyasından Marca, "Karim Benzema Suudi Arabistan'ın kendisine göre bir ülke olmadığının farkına vardı ve Avrupa'ya geri dönme kararı aldı." şeklinde bir haber yayımlandı.

Bu gelişmeler üzerine yıldız oyuncunun adı dev kulüplerle anılmaya başladı. Basında, Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun Benzema'yı istediği yönünde haberler yer aldı.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, Benzema'nın 14 yılını geçirdiği Real Madrid'e dönme durumuysa söz konusu değil. Bu sezon Al-Ittihad ile toplam 18 maça çıkan Benzema 10 gol atıp 5 golün pasını verdi.

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