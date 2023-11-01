CHP Kurultayı öncesi 95 milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek açıkladı, 196 İstanbul delegesinden 185’i Özel için imza verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Cumartesi ve Pazar günü yapılacak olan 38. Olağan Kurultay öncesi destek savaşları kızıştı.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, 130 milletvekilinden 95’inin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vereceğini duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise dün akşam ziyaret ettiği Genel Başkan Adayı Özgür Özel’e 196 il delegesinin 185’inin destek imzalarını iletti.

4-5 Kasım'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak CHP’nin 38. Olağan Kurultayı için hazırlıklarda sona gelindi.

Kurultay'ın ana sloganı “İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı” olarak belirlendi.

Kılıçdaroğlu’nun önerisinin değişimciler tarafından da kabul edilmesiyle, Divan Başkanlığı’nı İstanbul İl Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapacağı Kurultay'ın ilk gününde genel başkanlık, ikinci gününde ise Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği seçimi yapılacak.

Kurultay'da, yeniden genel başkanlığa aday gösterilecek olan Kılıçdaroğlu’na karşı Grup Başkanı Özgür Özel, eski Parti Meclisi (PM) üyesi akademisyen Örsan Kunter Öymen ve eski milletvekili İlhan Cihaner aday adaylıklarını açıklamışlardı.

Genel Başkan adaylığı için ise delegenin en az yüzde 5’inin imzası gerekiyor.

CHP’nin 1368 delegesi bulunuyor ve bir kişinin aday olması için en az 68 delegenin imzasıyla aday gösterilmesi gerekiyor.

İmza savaşları

Kurultay'da genel başkanlık yarışı Kılıçdaroğlu ile Özel arasında geçecek.

Kulislerde, genel merkezin Cihaner ve Öymen’in yeterli imzayı bulamama olasılığına karşın, imza desteği sağlanması için girişimde bulunacağı iddiaları da konuşuluyor.

Bu iddiayı dile getirenler, genel merkezin böylece muhalif oyların tümünün Özel’e gitmesini engelleme hesabı yaptığını savunuyor.

Genel başkanlık yarışının iki iddialı adayı; Kılıçdaroğlu ile Özel’in destekçileri arasında ise adeta “imza savaşları” yaşanıyor.

Her iki taraftan da arka arkaya açıklamalar geliyor.

Genel merkez, Kılıçdaroğlu’nun 800-900 aralığında bir imzayla genel başkanlığa aday gösterileceğini savunuyor. Özel kanadı ise imza sayısının 550’nin altına düşmeyeceği iddiasında.

Ancak CHP kulislerinde, aday göstermek için verilen imzaların, genel başkanlık seçimi sonucunda belirleyici olmayacağı, delegenin oy sandığının başına gittiğinde, farklı tercihte bulunabileceğini de geçmiş kurultaylardan örnek gösterilerek anlatılıyor.

Muharrem İnce’nin 2018'de aday gösterilmek için 166 imzayı zor bulmasına karşın 447 oy alması, buna karşın 1085 delegenin imzasıyla aday gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun 790 oyla genel başkan seçilmesi buna örnek gösteriliyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Özel’e imzaları teslim etti

Değişimcilerin desteklediği CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ankara’da Genel Başkan Adayı Özgür Özel ile görüştü.

Çelik, 196 il delegesinden 185’inin Özel’in adaylığına destek verdiğini açıkladı ve imzaları da teslim etti.

Çelik yaptığı açıklamada, il kongresi sonrasında kurultay delegeleriyle iki toplantı yaptıklarını belirterek, bu toplantılarda delegelerin açık bir biçimde “değişimi tariflediğini” söyledi.

Çelik, “İl yönetimimizin de bir değişim talebi olduğunu gözlemledik. İstanbul, toplumun beklentilerine karşı siyasi sorumluluğu üstlenmiştir. İstanbul’da 196 seçilmiş kurultay delegesinin 185’i genel başkan adayı olarak sayın Özgür Özel’e imza vermiştir. Bu irade aynı zamanda İstanbul halkının iradesidir” dedi.

Özel ise İstanbul’un Türkiye’yi yansıtan son derece önemli bir il olduğuna dikkat çekerek, “196 seçilmiş kurultay delegemizin 185’inin imzasının getirilmiş olması benim için çok büyük bir onur kaynağı. Sırtımızdaki sorumluluğun farkındayız” görüşünü dile getirdi.

95 milletvekilinden Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması

Bu gelişmelerin ardından bugün ise 95 milletvekili Kılıçdaroğlu’na destek açıkladı.

Milletvekilleri adına açıklamayı Burdur Milletvekili İzzet Akbulut yaptı.

Yenilenme sürecinin Kılıçdaroğlu liderliğinde gerçekleşebileceğine inandıklarını belirten Akbulut, “130 milletvekilinden 95'i olarak, 38. Olağan Kurultayımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme yönünde imzalarımızı verdik" dedi ve ekledi:

"Tarihimiz boyunca darbeler görmüş, kapatılmaya, sindirilmeye çalışılmış ama her seferinde ayakta kalmayı başarmış bir parti tarihine, hafızasına, geleneğine ve azmine sahibiz. Bugün CHP, yenilenen örgütleriyle, yenilenme sürecini başlatmıştır. Yenilenmenin örgütümüzü güçlendirecek, güven bağımızı pekiştirecek ve sosyal demokratların birliğini koruyacak rotada ilerlemesi kaçınılmazdır.”

İmamoğlu imza vermedi

Kurultay’da divan başkanlığı görevini üstlenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise “tarafsızlığını korumak” adına her iki adaya da imza vermedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, partide “değişim” hareketini başlatan İmamoğlu’nun Özel’e destek verdiği biliniyor.

İmamoğlu, adaylık için imza vermese de Kurultay'da delege olarak oy hakkına sahip.