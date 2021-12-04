CHP'den Mersin'de dev miting... Miting alanında "Hükümet istifa" sloganları atılıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerine bugün Mersin’den başlıyor. “Milletin sesi” adıyla gerçekleştirilecek mitingde olası provokasyonlara karşı önlem alındı. Bu çerçevede miting alanına sadece Türk Bayrağı, parti bayrağı ile girişe izin veriliyor.

CHP Grup Başkanvekilleri ile MYK tam kadro mitinge katıldı. 37 bin kişilik alan tamamen doldu. Kürsüye yaklaşık 400 metre uzaklıktaki arama noktasında yığılmalar yaşanırken alanın yanındaki Millet Bahçesi'ne girişlere izin verilmiyor.

Miting alanında "Hükümet istifa" sloganları atılıyor.

Mersinli Jandarma Astsubay Çavuş Cemil Mutlu'nun şehit olması nedeniyle alanda müzik yayını yapılmıyor.

Kılıçdaroğlu'ndan "Tayyip istifa" sloganlarına: Onun istifa etmesine gerek yok onu göndereceğiz

Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulunuyor:

"Herksin şunu çok iyi bilmesini isterim bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Az önce kardeşlerim konuştu, içim dağılarak izledim. 21. YÜZYILIN Türkiye’si bu durumu hak ediyor mu? İki üniversite bitiren işsiz geziyorsa bu ayıp kime ait? Umutsuzluğa yer yok bütün sorunları çözeceğim. (Tayyip istifa sloganlarına) Onun istifa etmesine gerek yok onu göndereceğiz, edeple göndereceğiz. Geliyor gelmekte olan ama birileri de gidecek ve göndereceğiz onları.

"Sizin duvarlarınız vız gelir bize, hepsini halledeceğim"

Dün saat 11'de TÜİK'e gittim. Burayı iyi dinleyin yuh çekmeyin dinleyin sadece beni. Enflasyon açıkladılar ya Allah aşkına şu noktaya geldim. Ya bunlar devletin memuru mu sarayın memuru mu? Sizin eşiniz çoluk çocuğunuz alışveriş yapmıyor mu, elektrik, su, doğalgaz faturasına bakmıyor mu, ekmek alırken görmüyor mu bunlar? Talimat gelmiş indireceksiniz! Neden gittim? TÜİK'in rakamları üzerinden emeklinin, asgari ücretin memurun aylığını belirliyorlar, yani milyonlarla vatandaşın aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalışıyorlar. Bir de üniversite hocalarımız var onlar yüzde 9 belirledi. Farka bakın Allah aşkına. Onlar yıllık yüzde 21, hocalar diyor ki yüz 58. Hangisi doğru! Eli kalem tutanlar aklı başında olanlar bir yerden talimat almayanlar doğru rakamları söylüyorlar. Şunu bütün emeklilerin, bütün asgari ücretlilerin bütün memurların bilmesini isterim. Ben sizin hakkınızı savunmak için gittim. Kapı duvar. İlk kez RC tarihinde milletvekilleri üstelik bir yere giderken önümüze duvar ördüler. Sanıyorlar ki o duvar bizi esir alacak. Mersinlilerin huzurunda açık ve net söylüyorum, sizin duvarlarınız vız gelir bize. Hepsini halledeceğim. Vesayet diye bağırıyorlardı değil mi, dün bütün dünya gördü vesayetin ne olduğunu .Sarayın emrine giren memurlar devletin memuru değildir artık. Tabii oldukları kanunun adı devlet memurları kanunu ama hayatta uyguladıkları yol yöntem sarayın kuralları bu kuralları değiştireceğiz.

"Herkesin kazanması için beraber gideceğiz sandığa ve dikta yönetimini sandıkta alaşağı edeceğiz. Bunun sözünü biliyorum size. Muz konusunda Mersin önemli bir merkez. Eğer Mersinliyi seviyorlarsa, muz yetiştiricilerin hakkını hukukunu teslim etmek istiyorlarsa muz ithalatını ya durduracaklar ya da yüksek vergi koyacaklar. Öncelik bizim insanımız. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor Türkiye'de. Tarım Kanunu bugüne kadar 2016'dan beri hiç uygulanmadı. Yapacağız. Diyorlar ki doğrudan gelir desteğini artırdık. Aile işletmesi 5 dönüme kadar. 2016'da beş dönüme kadar olanlara 100 lira veriyorlardı şimdi 2021'deyiz dönüm başına yine 100 lira veriyorlar. Yav siz zaten parayı pul ettiniz. Nerede teşvik?

"Allahın izniyle sizlerin desteğiyle iktidar olacağız. İlk bir hafta içinde çiftçinin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini sıfırlayacağı. Çiftçinin traktörü hayvanları asla haczedilmeyecek. Ziraat Bankası çiftçi dostu bir bank olacak. Söz veriyorum. Mersin'in umut meydanından söz veriyorum çiftçiyi gerçekten de bu milletin efendisi yapmak benim boynumun borcu. Ahtım var bu memlekete barışı huzuru sevgiyi getireceğiz ahtım var ve söz veriyorum bu memlekete demokrasiyi, adaleti getireceğim. Mafya düzenini ve mafya ile işbirliği yapılan düzeni değiştireceğim. Gencecik evlatlarımızın zehirlenmesine asla izin vermeyeceğim. Söz veriyorum siyaset ahlaklı insanların görevi olacak. Siyaset adamına göre iş bul, ihale takip et, rüşvet al, zengin ol, tümünü kirlilikten arındıracağım. Bütün Türkiye duysun hiçbir rüşvetçiyi yolsuzluk yapanı devlet kadroları içinde asla ama asla barındırmayacağım.

Kürsüye çiftçiler, üniversite mezunu işsizler, esnaflar çıktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde kürsüye halkın farklı kesimlerinden vatandaşları çıktı. Kürsüye çıkan çiftçi Naile Uyanık "Bahçelerimizi bu sene bırakmak zorundayız, köylü aç!" diye seslendi. PDR mezunu Ebru Akyürek, iki yıldır işsiz olduğunu belirterek," Bir kadın olarak ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum, ileride kocamın eline bakmak istemiyorum. Bütün kadınlar adına buradan sesleniyorum" dedi. Esnaf Mesut Tur da esnafın içinde zor bulunduğu durumdan bahsetti, "İki çocuğum var çok zorlanıyorum" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu miting öncesi paylaştı: Dün akşam Mersin'e geldim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün akşam Mersin’e gittiğini söyledi, Twitter'dan miting öncesi, "Şehidimizin evine taziyeye gittim. Bugün ise milletimiz sefaleti anlatacak, biz dinleyeceğiz. 2021’de hala böyle bir gündemimizin olması yürek sızlatıyor ama ne yapalım çözmek için yollardayız" mesajını paylaştı.

Oğuz Kaan Salıcı: Hayatı zorlaşan tüm kesimleri, AK Parti ve MHP’ye oy vermiş bütün yurttaşlarımızı davet ediyoruz

Miting hazırlıklarını Milliyet’e anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, şunları söyledi:

“Bize ayırmış oldukları alanın kat ve kat fazlası bir katılım olacak. Çağrıyı sadece CHP’lilere yapmadık. Ekonomik krizden etkilenen, hayatı zorlaşan tüm kesimleri, AK Parti ve MHP’ye oy vermiş bütün yurttaşlarımızı davet ediyoruz. AKP bu ekonomik krizi, herkesin evinin bir parçası haline getirmeyi başardı. Herkes bundan etkileniyor. Tepkisini dışa vurmak istiyor. Bizde bu mitinglerle bir yandan o tepkinin dışa vurumunun ortaya çıkmasını, vatandaşın kendi sözünü kendinin söylemesini, bizim de ona sözcü olmamızı hedefledik. Bu nedenle mitingin adı da ‘Milletin Sesi’ mitingi.”

“Ankara’dan duyulacak”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Devlet yönetilemiyor. Yönetilemediği için de kriz oluyor. Demokrasiler tıkandığı zaman seçime gidilerek aşılır o tıkanıklık. Nasıl ki damarlarda tıkanıklık olduğu zaman oraya anjiyo yapılır, arkasından stent takılır damar rahatlatılırsa, demokrasinin de rahatlaması için seçim gerekli. Seçim sandığının gelmesi için biz mitinge hazırız. Milletin sesini duyacaklar. Milletin Sesi Mersin’den çıkacak. Ama Ankara’ya kadar ses gelecek.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaptığı açıklamada, "Bugün yapılacak mitingimizde Türk Bayrağı ve parti bayrağımız dışında hiçbir poster, afiş, il/ilçe örgütü flaması ve pankarta izin verilmeyecektir" dedi.