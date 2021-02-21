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CHP'den yeni Berat Albayrak soruları: Damadı kimler susturuyor; 128 milyar dolar nereye ve kimlere gitti?

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CHP'den yeni Berat Albayrak soruları: Damadı kimler susturuyor; 128 milyar dolar nereye ve kimlere gitti?
CHP'den yeni Berat Albayrak soruları: Damadı kimler susturuyor; 128 milyar dolar nereye ve kimlere gitti?

CHP, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak için 7 soru sordu. “Türkiye’nin gerçek gündemi ekonomik buhrandır” denilen açıklamada, “128 milyar dolar nereye ve kimlere gitti? Berat Albayrak neden istifa etti? Bakan Albayrak'ı kimler susturuyor?” soruları gündeme getirildi.

CHP dün “Damat firarda” başlıklı bir video “Hafta sonu eğlencesi, 'damatı bul” açıklamasında bulunmuştu. “Türkiye’nin gerçek gündemi ekonomik buhrandır. AKP’nin ekonomi yönetimi, gelinen noktada ülkemiz için bir ‘ulusal güvenlik’ sorunu haline gelmiştir. Merkez Bankası rezervlerinin tamamı satılmış, net rezerv, eksi 47 milyar dolar kadar düşmüştür” denilen açıklamada şu sorular yöneltildi:

-128 milyar dolar nereye ve kimlere gitti?

- Döviz rezervimiz eksi 47 milyar dolara nasıl geriledi?

- Dolar 8 liranın üzerine neden çıktı? Kimler ne kazandı? Millet ne kaybetti?

- Berat Albayrak neden istifa etti?

- İstifası neden haber dahi yapılamadı?

- Bunların hesabını sorulmasını kimler engelliyor?

- Bakan Albayrak'ı kimler susturuyor?

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