  • BIST 7986.47
  • Altın 1980.809
  • Dolar 30.0918
  • Euro 32.9619
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAGüney Afrika'nın Lahey'de açtığı ‘soykırım’ davasında ikinci gün: İsrail sözlü savunma yapıyor

Çığır açan keşif: COVID-19'un beyin üzerindeki etkisi tersine çevrildi

»
Avustralyalı bilim insanları, COVID-19'un beyin üzerindeki erken yaşlanma etkisini tersine çeviren dört ilaç geliştirdi. Araştırmacılar, yaşlanan beyin hücrelerini seçici olarak ortadan kaldırmak için terapötik maddeleri taradı.
Çığır açan keşif: COVID-19'un beyin üzerindeki etkisi tersine çevrildi

Avustralya Biyomühendislik ve Nanoteknoloji Enstitüsü'nden (AIBN) Dr. Julio Aguado liderliğindeki Queensland Üniversitesi araştırmacıları, çığır açan bir keşifte bulundu.

COVID-19'UN YAŞLANMAYI HIZLANDIRDIĞI ORTAYA KOYULDU

Nature Aging dergisinde yayınlanan çalışma, COVID-19'un 'zombi' veya yaşlanan hücreleri artırarak beyinde erken yaşlanmayı hızlandırdığını ortaya koydu.

Yaşla birlikte doğal olarak biriken bu hücreler, doku iltihabı ve dejenerasyonuyla bağlantılıdır ve potansiyel olarak hafıza kaybı ve beyin sisi gibi bilişsel bozukluklara da yol açabilir.

Ekip, çeşitli SARS-COV-2 varyantlarının beyin dokusu üzerindeki etkisini incelemek için insan kök hücrelerinden geliştirilen sentetik beyin organoidlerini kullandı.

Biyolojik beyin saatini 'sıfırlama' arayışında olan araştırmacılar, bu organoidleri kullanarak çok sayıda terapötik maddeyi taradı.

YAŞLANAN BEYİN HÜCRELERİNİ ORTADAN KALDIRAN İLAÇLAR

Yapılan taramaların sonucunda COVID-19'un neden olduğu yaşlanan hücreleri seçici olarak ortadan kaldıran dört ilaç başarıyla tanımlandı.

Bu ilaçlar; navitoclax, ABT-737, fisetin ve dasatinib artı quercetin (D+Q) kombinasyonu.

BEYİN ORGANOİDLERİNİ GENÇLEŞTİRMEKLE KALMADI

Bu ilaçlar sadece beyin organoidlerini gençleştirmekle kalmadı, aynı zamanda COVID-19 ile enfekte olmuş bir fare modelinde de olumlu etkiler gösterdi.

Bu araştırma, COVID-19 gibi viral enfeksiyonların neden olduğu akut enfeksiyon sonrası sendromların tedavisi için yeni yollar açıyor.

DİĞER BEYİN HASTALIKLARINA DA FAYDA SAĞLAYACAK

Sonuçlar COVID-19'un ötesine geçerek Alzheimer araştırmalarına ve yaşlanmanın önemli bir faktör olduğu diğer nörodejeneratif hastalıklara da potansiyel olarak fayda sağlayacağı görüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apple'a 'yavaşlatma' davası: 500 milyon dolar tazminat ödeyecek09 Ocak 2024 Salı 20:09
  • Tatar ODA Tv'ye konuştu...Google'da KKTC!09 Ocak 2024 Salı 17:13
  • Apple Vision Pro'nun çıkış tarihi açıklandı08 Ocak 2024 Pazartesi 22:35
  • Google, "Robot Anayasası" hazırladı08 Ocak 2024 Pazartesi 20:09
  • Sohbet robotları normalde cevaplamayacakları komutlara yanıt verdi08 Ocak 2024 Pazartesi 13:17
  • Boeing 737 Max 9 tipi uçaktan uçuş sırasında kopan parça bir evin bahçesinde bulundu08 Ocak 2024 Pazartesi 09:41
  • Yörük Alper, Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olmaya hazır06 Ocak 2024 Cumartesi 18:31
  • Yapay zeka destekli siber suçlarda patlama yaşanacak uyarısı04 Ocak 2024 Perşembe 22:18
  • ChatGPT'nin yıllık geliri 1,6 milyar doları aştı03 Ocak 2024 Çarşamba 20:41
  • "Ay'a iniş ile eşdeğer": NASA Güneş'e dokunmaya hazırlanıyor03 Ocak 2024 Çarşamba 19:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti