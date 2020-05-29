Çilek videosundaki büyük böcekler sonradan konmuş

Sosyal medyada viral olan, tuzlu suya konan çileklerin içinden kurtçukların çıktığı görülen videonun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Sosyal paylaşım sitesi TikTok’ta yaygınlaşan videonun sahibi kullanıcı, tuzlu suya çilekleri attıktan sonra bahçesinden çıkardığı böcekleri kaseye ekleyerek çileğin içinden çıkıyormuş gibi gösterdiğini itiraf ettiği bir kaydı paylaştı.

Kullanıcı şöyle konuştu: “Karantinadan çok sıkıldım ve çilek akımında sahte bir video yaptım çünkü akımı görünce komik olacağını düşündüm. O zaman sadece 2 bin takipçim vardı ve videonun böyle yayılacağını düşünmedim. Açıkçası görüntülerin çok sahte olduğu belliydi. Hiçbir böceği suda boğmadım, videodan sonra yaşayan böcekleri serbest bıraktım. Sizin gibi bir amacım yok beni takip eden sizsiniz ve bu benim hatam değil.”Öte yandan, Teyit.org’un haberine göre Türkiye’de gündem olan videolar ise, TikTok’ta paylaşılan birçok videonun birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Bu video kolajının içinde yer alan büyük böcek videosu haliyle gerçek değil.

‘Kurtlu çilek’ akımını Türkiye’de deneyen bazı kullanıcılar, çileklerin içinden büyük böcekler çıkmadığını görmüştü. Uzmanlar küçük boyutlu böceklerin çıkmasının olağan bir durum olduğunu belirtmişti.

‘Korkulacak bir durum yok’

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Nazlı da, çilekten böcek çıkmasının korkulacak bir durum olmadığını belirterek, bunun doğadaki döngünün parçası olduğunu söylemişti. Profesör şöyle konuşmuştu: “Sağlığa herhangi zararı yok. Zararlı olduğuna veya zehirlenme yaptığına dair bir bulguya rastlanmadı. Bu durumu büyütmemek lazım. Avrupa’da kurtlu meyveler daha pahalı satılıyor. Ama meyvelerle birlikte alınacak kimyasalların zararı çok daha büyük.”