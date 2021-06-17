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Çin insanlı uzay aracı Shenzhou-12'yi fırlattı!

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Toplamda 16.6 metre uzunluğunda, 4.2 metre çağında ve 22.5 ton ağırlığında olan Tianhe modülü, Tiangong uzay istasyonunun kontrol ve yönetim merkezi olarak görev yapacak.
Çin insanlı uzay aracı Shenzhou-12'yi fırlattı!

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) tarafından günün erken saatlerinde düzenlenen basın toplantısında, Çin’in ilk uzay istasyonunda görev alacak taykonotların (Çinli astronot) belirlendiği ve Çin’in ilk insanlı seferinde Nie Haisheng (56),Liu Boming (54) ve Tang Hongbo'nun (45) uzayda görev alacağı açıklanmıştı.

Taykonotların, görevleri sırasında uzay istasyonuna ekipman kurmak için 2 uzay yürüyüşü gerçekleştireceği belirtilmişti. Fakat uzay istasyonunun diğer bölümlerinin ne zaman fırlatılacağına dair resmi bir açıklama yapılmazken, modülün en az 10 yıl hizmet vermesi beklendiği ifade edilmişti.

Öte yandan Çin’in planlanan 4 Tiangong görevinin ilki olan Shenzhou-12, ülkenin uzay programının kilometre taşı olarak kabul ediliyor.

Ayrıca Tianhe modülünü taşıyan Long March- 2F roketi, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uydu Fırlatma Merkezi’nden 29 Nisan’da fırlatılmıştı.

Toplamda 16.6 metre uzunluğunda, 4.2 metre çağında ve 22.5 ton ağırlığında olan Tianhe modülü, Tiangong uzay istasyonunun kontrol ve yönetim merkezi olarak görev yapacak.

Aynı zamanda Çin tarafından geliştirilen en büyük uzay aracı, taykonotların 6 ay kadar uzay istasyonunda yaşamasına olanak sağlanacak.

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