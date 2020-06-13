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Çin'de 11, Güney Kore'de 48 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

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Çin'de 11, Güney Kore'de 48 yeni Covid-19 vakası tespit edildi
Çin'de 11, Güney Kore'de 48 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 6'sı başkent Pekin'de, 5'i yurt dışı kaynaklı 11 yeni Covid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen toplam Covid-19 vakası sayısı 83 bin 75 olarak kaydedildi.

Xinhua'daki habere göre, önceki gün üç çalışanında Covid-19'a rastlanılan Pekin'in en büyük toptan satış pazarı kapatıldı. Pazar dezenfekte edilip ve tüm çalışanlarına Covid-19 testi yapılacak.

Covid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların kademeli olarak açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 78 bin 367 kişi de iyileşti.

Ülkede 74 aktif vaka bulunuyor.

GÜNEY KORE'DE VAKA SAYISI 12 BİN 51'E YÜKSELDİ

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 48 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. Güney Kore'de Covid-19 vakası sayısı 12 bin 51'e yükseldi, virüs kaynaklı yeni can kaybı yaşanmadı. Ülkede Covid-19 nedeniyle 277 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Covid-19'a yakalanan 10 bin 691 kişi iyileşti, tedavisi süren 1083 aktif Covid-19 vakası bulunuyor.

Sosyal mesafe uygulamasının 6 Mayıs'ta gevşetildiği Güney Kore'de, artan yeni Covid-19 vakalarının ardından başkent Seul ve çevre bölgelerinde virüse karşı önlemler artırılmıştı.

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