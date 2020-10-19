  • BIST 1.205
  • Altın 484,514
  • Dolar 7,8800
  • Euro 9,2849
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 9 yeni vaka, 6 vaka yerel

Çin'de beş gün içinde 10 milyon kişiye corona virüs testi yapıldı, vaka bulunamadı

» »
Çin'in Qingdao şehrinde, beş gün için yaklaşık on milyon kişiye covid-19 testi yapıldı. Geçtiğimiz günlerde 13 vaka olduğu için kısıtlamaların uygulanmaya başladığı şehirde, bu defa covid-19 vakası tespit edilemedi.
Çin'de beş gün içinde 10 milyon kişiye corona virüs testi yapıldı, vaka bulunamadı

Geçen ayın başlarında Çin'in Qingdao şehrinde,  iki liman işçisinin corona virüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Geçtiğimiz hafta şehirdeki corona virüs vakaları 13'e ulaştı.

Yedi corona virüs hastası, üç sağlık çalışanı, bir liman işçisi ve onlarla yakın temasta bulunan iki kişiden oluşan 13 kişi belediye ekipleri tarafından gözlem altında tutuldu. Bunun üzerine şehirde bazı ufak çaplı kısıtlamalar uygulanmaya başladı.

Sağlık yetkilileri, geçtiğimiz beş gün içinde tüm şehir sakinleri üzerinde 10 milyondan fazla corona virüs testi yaptıklarını ve bunların tümünün negatif çıktığını açıkladı.

Yine de, sakinlerden evde kalmaları istendi, Pekin'e uçuşlar iptal edildi ve Qingdao'dan Çin'in diğer bölgelerine seyahat edenlerin karantina altına alınması gerektiği vurgulandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Tabipleri Birliği'nden Koca'ya yanıt: Birlik ve beraberliği korumak için gerçekleri söylemek gerekir19 Ekim 2020 Pazartesi 18:45
  • Corona'ya inanmayan fitness fenomeni, Antalya tatili dönüşü ‘corona’dan hayatını kaybetti19 Ekim 2020 Pazartesi 17:39
  • Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 40 Milyon 282 Bini Aştı19 Ekim 2020 Pazartesi 17:25
  • “İklim şartları bile menopoza giriş yaşını etkiliyor”19 Ekim 2020 Pazartesi 14:50
  • Covid-19'da heyecanlandıran gelişme: Aşının ilk görüntüsü ortaya çıktı19 Ekim 2020 Pazartesi 14:10
  • Harvardlı Türk profesör aşı için tarih verdi: 6 aya sonuç gelir19 Ekim 2020 Pazartesi 13:10
  • Grip mi Covid mi? İki hastalık nasıl ayırt edilir19 Ekim 2020 Pazartesi 12:50
  • ‘Corona’ya İnanmıyordu, Antalya tatili dönüşü ‘corona’dan hayatını kaybetti19 Ekim 2020 Pazartesi 12:33
  • Zor bir kış bizi bekliyor! Daha ciddi enfeksiyon riski, daha yüksek ölümler olabilir!19 Ekim 2020 Pazartesi 11:43
  • “Ellerini Yıka Sağlığını Koru”18 Ekim 2020 Pazar 16:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti