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Çin’den Ukrayna’ya kritik ziyaret

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Çin'in Avrasya Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna'yı ziyaret ederek Zelenskiy'le görüştü.
Çin’den Ukrayna’ya kritik ziyaret

Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna’da resmi temaslarda bulundu. Li, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ve diğer yetkililerle görüştü.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avrasya Özel Temsilcisi Li’nin Ukrayna-Rusya savaşında barışın sağlanması kapsamındaki önerilerine yer verildi. Açıklamada, “Krizi çözmek için her derde deva bir ilaç yoktur. Tüm taraflar çalışmaya kendilerinden başlamalı, karşılıklı güven tesis etmeli ve savaşın sona erdirilmesi ve barış görüşmeleri için gerekli koşulları yaratmalıdır” denildi.

Açıklamada, “Ukrayna Krizine Siyasi Çözüm Konusundaki Tutumu belgesi temelinde Çin, uluslararası toplumu Ukrayna krizinin çözümü için en büyük ortak paydayı oluşturmaya teşvik etmeye ve savaşı durdurmak, ateşkesi sağlamak ve barışı mümkün olan en kısa sürede yeniden tesis etmek için kendi çabalarını göstermeye hazırdır” ifadeleri yer aldı.

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