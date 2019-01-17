Çin'in Ay'da ektiği pamuk tohumları filiz verdikten sonra dondu

Çin'in ocak ayı başında Ay'ın karanlık yüzüne indirmeyi başardığı uzay aracı ile gönderdiği pamuk tohumları filiz verdikten sonra aşırı soğuk nedeniyle dondu.

Geceyle birlikte -170 dereceye düşen sıcaklık, tohumların ölümüne sebep oldu.Keşif aracında suni bir ortamın oluşturulduğu kapalı bir kutunun içinde tutulan pamuk tohumları, Dünya'daki kontrol merkezinden verilen komutun ardından sulanarak filizlenmişti.

Çalışmayı yürüten ekibin başındaki bilim insanı Xie Gengxin, "Tohumların ölmesini bekliyorduk, kutudaki yaşam Ay gecesine dayanmazdı" dedi.

Ay'da bir ilk

Pamuk tohumlarının filizlenmesi daha önce Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlarca gerçekleştirilse de, Çang'ı-4 tarafından yapılan bu deney, Ay üzerinde gerçekleştirilen ilk deneydi.

Chongging Üniversitesi bilim insanları insansız uzay aracıyla birlikte içinde hava, su ve toprağın olduğu 18 santimetre çapındaki bir kabın içinde pamuk, patates ve hardal ailesinden arabidopsis bitki tohumu gönderdi.

Chang'e 4 adlı uzay aracı İsveç, Alman ve Çinli bilim insanları tarafından geliştirildi. Chang'e 4'ın, Ay'ın yüzeyindeki en derin krater olan Aitken havzasında incelemeler yaparak Dünya'ya yeni görüntüler göndermesi bekleniyor.

Şinhua, uzay görevinin şu ana kadar Dünya'ya 170'e yakın fotoğraf gönderdiğini bildirdi.