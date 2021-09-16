Çinli astronotlar 90 gün sonra uzay istasyonunundan ayrıldı

Çin'in uzay istasyonunda 90 gün yaşayan üç astronot, Perşembe günü Dünya'ya dönmek üzere yola çıktı.

Çin'in uzay istasyonunda 90 gün yaşayan üç astronot, Perşembe günü Dünya'ya dönmek üzere yola çıktı.

Ulusal Uzay Ajansı, Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo'nun Shenzhou12 uzay aracına bindiğini ve uzay istasyonundan ayrıldıklarını bildirdi.

Uzay aracı, uzay istasyonunun Tianhe adlı çekirdek modülünden başarıyla ayrıldı.

Astronotlar şimdiden Çin'in uzayda en çok zaman geçirme rekorunu kırdı.

17 Haziran'da istasyona gidişlerinin ardından, ekip lideri Nie, astronotlar Liu ve Tang 10 metrelik bir mekanik kol yerleştirmek için iki uzay yürüyüşüne çıktı.

Astronotlar Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüntülü görüşme yaptı.

Ekip tüm çalışmaları tamamladı

Ekip ayrılmadan önce yerküredeki personelin desteğiyle uzay istasyonu kompleksinin pozisyonunun ayarlanması, deneysel verilerin tertiplenmesi ve malzemelerin düzenlenmesi gibi tahliye çalışmalarını tamamladı.

Eve dönüş yolculuğunun en az 30 saat sürmesi bekleniyor.

Ayrılmadan önce, Nie ve meslektaşları tüm personelin 24 saat desteği ve özverisi için teşekkürlerini iletti.