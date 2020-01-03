Çinli çoban, 400'den fazla koyununa askeri düzende yürümeyi öğretti

Çin'de bir çoban, yaklaşık 400 koyundan oluşan sürüsüne askeri düzende yürümeyi öğretti. Koyunların tek sıra halinde ve düzenli yürüdüklerinin görüldüğü görüntüler ise sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Çin'de yaşayan bir çobanın, her gün otlatmaya çıkardığı 400'den fazla koyununa askeri düzende yürümeyi öğrettiği görüldü.

Çin Halkın Günlüğü gazetesine konuşan Nie isimli çoban, "Koyunlarım eve giderken her gün bu şekilde yürüyor" ifadelerini kullandı.

Her yürüyüş sırasında diğerlerinin takip etmesi için bir 'lider koyun' belirlediğini söyleyen Nie, koyunların yürüdüğü görüntüleri internette paylaşınca yaklaşık 6.5 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Nie ayrıca, koyunlarının hepsinin 'iyi huylu' olduğunu ve her koyunun kendisine konulan isimleri tanıyarak çağırıldıklarında geldiklerini söyledi.