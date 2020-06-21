Cobain'in 'efsane gitarı' rekor fiyata satıldı

Kurt Cobain’in 1993’teki efsanevi MTV Unplugged performasında çaldığı gitar, 6 milyon dolara satıldı.
Şimdiye dek satılan en pahalı gitar olarak tarihe geçen 1959 model Martin D-18E akustik gitar, açık arttırmada 6 milyon dolardan alıcı buldu.
Kurt Cobain’in 1993’teki efsanevi MTV Unplugged performasında çaldığı gitar, 6 milyon dolara satıldı.
Şimdiye dek satılan en pahalı gitar olarak tarihe geçen 1959 model Martin D-18E akustik gitar, açık arttırmada 6 milyon dolardan alıcı buldu.
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