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Çocuklar gökyüzünü renklendirdi

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Milli Eğitim ve Kültür Baknalığı İlköğretim Dairesi’nin bu yıl 21’incisini düzenlediği, Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali devam ediyor.
Çocuklar gökyüzünü renklendirdi

Milli Eğitim ve Kültür Baknalığı İlköğretim Dairesi’nin bu yıl 21’incisini düzenlediği, Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali devam ediyor.

Bu yıl KKTC, Türkiye, Kırgızistan, Polonya, Finlandiya , Litvanya, Makedonya , Rusya ve Londra Türk okulllarındna 9 ekibin katıldığı festivalde, bugün çocuklar için Uçurtma Şenliği ve “Tüm Çocuklar Kardeştir”sloganıyla kumaş boyama etkinliği düzenlendi.

Çatalköy Hazreti Ömer Türbesi yanında gerçekleşen etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Çocuk Festivali’ne katılan çocuklar, rengarenk uçurtmalarını uçurarak keyifli bir gün geçirdi.

Bu arada,ayrıca,önceki gün Girne Aevim Ebeoğlu barış parkında yapılması planlanan ancak ,hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen “Tüm Çocuklar Kardeştir”sloganlı kumaş boyama etkinliği de gerçekleştirildi.

Etkinlikle ilgili olarak BRT Habere açıklamada bulunan İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik, bu yıl 21’incisi gerçekleşen festivale, 8 ülkeden 9 ekibin katıldığını belirtti.
Festivalin, konuk ekiplerin performanslarının sergilendiği gösteriler yanında, birçok renkli etkinliğe de ev sahipliği yaptığını dile getiren Atik,amaçlarının tüm çocukların kardeş olduğunu vurgulayan mesajlar vererek dünya barışına dikkat çekmek olduğunu dile getirdi.

Bu amaçla ,festivalde gösteriler yanında, çocukları, ekipleri birbirleriyle kaynaştıracak renkli etkinliklere de yer vermeye çalıştıklarını söyleyen Atik, herkesi , 23 Nisan Salı akşamı 20.00da Girne Amfitiyatro’da gerçekleşecek gala gecesine davet etti.(BRT)

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