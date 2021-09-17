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Çocuklarda bu belirtilere dikkat; lenfomanın habercisi olabilir

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Çocuklarda bu belirtilere dikkat; lenfomanın habercisi olabilir
Çocuklarda bu belirtilere dikkat; lenfomanın habercisi olabilir

Lenfoma olarak da bilinen lenf kanserine ilişkin uyarılarda bulunan Çocuk Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt, “Bu hastalık çocuklarda lenf bezi büyümeleri, halsizlik, iştahsızlık, inatçı ateş, vücudun değişik yerlerinde birtakım morluklar gibi bulgularla gelebilir. Daha önce rastlamadığımız anormal değişiklikler olursa hekime başvurmalıyız” dedi.

Lenfomanın vücudun savunma hücreleri olan lenfositlerin kanserleşerek kontrolsüz büyümesiyle ortaya çıktığını belirten Çocuk Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt, lenf bezlerinin vücudun kalesi gibi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bozkurt, 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

ERİŞKİNLERDE DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR

Lenfomanın daha çok erişkin dönemde görüldüğünü belirten Prof. Dr. Bozkurt, “Çocukluk çağı kanserleri tüm kanserlerin içinde yüzde 1-2 gibi düşük bir oranı oluşturmaktadır. Genel olarak bakıldığında lenfomalar erişkin kanserlerinin yüzde 5’ini, çocukluk çağı kanserlerinin ise yüzde 19-20’sini oluşturmaktadır. Nüfusla orantılandığında erişkinlerde çocukluk çağına oranla daha çok lenfoma hastalarıyla karşılaşabiliriz” dedi.

ÇOCUKLARDA HALSİZLİK, İŞTAHSIZLIK, İNATÇI ATEŞE DİKKAT

Lenfomanın erişkin hastalarda daha çok lenf bezi büyümeleri ile ortaya çıktığını dile getiren Prof. Dr. Bozkurt, “Çocuklarda ise yaygın olarak lenf bezi büyümeleri, kontrolsüz büyümeler, halsizlik, iştahsızlık, inatçı ateş, vücudun değişik yerlerinde bir takım morluklar olması gibi bir takım bulgularla gelebilir” ifadelerini kullandı.

LENF BEZİ BÜYÜMELERİNDEN KORKMAYIN

Prof. Dr. Bozkurt, çocuklarda yalnızca lenf bezi büyümelerinden endişe edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Erişkinin aksine çocukluk çağındaki lenf bezi büyümelerinin yüzde 98-99’unun nedeni iyi huylu enfeksiyonlardır. Bu çocukluk çağı döneminde oldukça sık karşılaşılan bir tablodur. Çocukların bağışıklık sisteminin iyi çalıştığını da dolaylı olarak gösteren bir bulgudur. Lenf bezi büyümeleri verilen tedaviye rağmen devam ediyorsa, ek başka anormal yerlerde büyümeler ortaya çıkıyorsa, karaciğer, dalak büyümesi, solunum sıkıntısı ortaya çıkıyorsa; bunun yanında halsizlik, iştahsızlık, uzun süren ateş gibi daha önce çocuğumuzda rastlamadığımız yeni ve anormal belirtiler varsa mutlaka en yakındaki hekimlere başvurulmasını öneriyoruz” diye konuştu.

MORARMALARA DİKKAT

Vücutta yaşanan morlukların her çocukta olabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Bozkurt, “Bacak alt kısımlarında oluşan morluklar çarpmaya bağlı olabilir. Bunun dışında kanama, pıhtılaşma sorunları da morarma şeklinde bulgularla gelebilir. Aileler hemen kötü huylu bir hastalık olduğunu düşünmesinler. Çoğunlukla bunun altından iyi huylu hastalıklar çıkıyor.  Diğer bulguların eşlik ettiği morarmalar önemli olabilir. Bu saydığım anormal bulgular eşlik ediyorsa ailelerin farkındalığının artması ve ilgili hekime bir an önce başvurmaları gerekmektedir” dedi.

ÇOCUKLARDA TEDAVİDE YÜZDE 99’A VARAN BAŞARI ŞANSI

Lenfoma hastalığında dünyadaki ve bilimdeki gelişmelere paralel olarak tedavi şansının çok yüksek olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ceyhun Bozkurt, şunları söyledi:

“Erişkin hastalarda yüzde 70’lerin üzerinde çocuklarda ise yüzde 90-95 oranında iyileşme elde ediyoruz. İyileşmede temel kullandığımız tedavi yöntemi kemoterapidir. Bunun yanında radyoterapi, nadiren cerrahi tedaviler, hedefe yönelik tedaviler dediğimiz akıllı ilaç tedavileri ve son dönemde erişkin hastalarda kullanılan genetiği değiştirilmiş savunma hücrelerimizin tedavide kullanılması gibi yöntemler var. Çok dirençli hastalığı olanlarda kök hücre nakli gibi gerekli tedavi yöntemlerini kullanıyoruz.”

Prof. Dr. Bozkurt, pandemi sürecinde tedavi takiplerinin aksatılmaması ve sağlıklı beslenmenin de önemine değindi.

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