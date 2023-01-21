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Çocukların internet kullanımı yine gündemde… “Akıllı telefon vermeyin”

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İngiltere'de hükümete bağlı Eğitim Standartları ve Çocuk Hizmetleri Ofisi (Ofsted) başkanı, ilkokul çağındaki çocukların akıllı telefonlara veya sınırsız internet erişimine sahip olmaması gerektiği konusunda uyardı.
Çocukların internet kullanımı yine gündemde… “Akıllı telefon vermeyin”

Ofsted Başkanı Amanda Spielman, çevrimiçi pornografiye ve yetişkinlere yönelik içeriğe erişimle ilgili bir tartışmada, küçük çocukların maruz kaldığı materyali sınırlamak için yapılabilecek çok şey olduğunu belirtti.

Spielman, BBC Radio 5 Live’a şunları söyledi: “Her şeyden önce, çok küçükken bir çocuğa akıllı telefon vermemeniz gerekir. Örneğin, ilkokul çağındaki çocukların veya ortaokulun başlarındaki bir çocuğun akıllı telefonu olduğunda çok şaşırıyorum. Bunu yönetmek gerçekten çok zor.”

Spielman’ın çocukların akıllı telefon kullanımındaki duruşu katı olsa da ergenlerin hayatlarını tamamen kontrol altına almanın mümkün olmadığını da kabul etti: “Çocukların tüm bu istenmeyen etkilerin üstesinden gelebilmelerini sağlamak; okulların, ebeveynlerin ve toplumun işi.”

Müdürler, Okul ve Üniversite Liderleri Birliği (ASCL) tarafından bugün yayınlanan bir makalede ise Ofsted teftişlerinin elden geçirilmesi gerektiğini söylüyor. Rapor, okulların genel notlarının kaldırılmasını tavsiye ediyor.

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