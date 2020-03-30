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‘Corona’ cihazı icat etmek isterken burnuna mıknatıs soktu, hastanelik oldu

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‘Corona’ cihazı icat etmek isterken burnuna mıknatıs soktu, hastanelik oldu
‘Corona’ cihazı icat etmek isterken burnuna mıknatıs soktu, hastanelik oldu

Avustralyalı astrofizikçi Dr. Daniel Reardon, corona virüsünden korunmak amacıyla, kullanıcıların yüzüne dokunduğunda alarm çalan bir kolye yapmak isterken burun deliklerine mıknatıslar yerleştirince hastanelik oldu.

Guardian’ın haberine göre virüs nedeniyle evde otururken sıkılan Reardon salgın sırasında insanların kendilerini koruması için bir cihaz geliştirmeye karar verdi.

Cihazı elini yüzüne yaklaştırdığında alarm çalacak şekilde tasarladığını ifade eden Reardon, bunun için burnunun içine ve dışına ikişer adet güçlü mıknatıs yerleştirdi.

Ancak cihazın başarılı olmadığını anlatan 27 yaşındaki bilim insanı, elini yüzünden uzak tuttuğu süre boyunca cihazın uğultu çıkardığını söyledi.

Burnunun dışındaki mıknatısları çıkardıktan sonra içindekilerin birbirine kenetlendiğini, 20 dakika uğraşmasına ve Youtube’dan buna dair bir çözüm videosu izlemesine rağmen çıkarmakta başarılı olamadığını belirten Reardon, “Kerpetenle çıkarmaya çalıştım ancak her seferinde mıknatıslar kerpeteni çekti” dedi.

Partneri tarafından hastaneye götürülen Reardon, doktorların anestezi sprey kullanıp mıknatısları çıkarmasıyla ‘sağlığına kavuştu’.

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