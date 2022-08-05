Covid-19 geçirenlerde hızla yayılmaya başladı: Yeni belirtiye dikkat

Dünya çapında 6 milyondan fazla insanın ölmesine sebep olan corona virüsü, birçok insanda da "Uzun Covid-19" sendromuna sebep olmaya devam ediyor. Covid-19'u atlatanlar arasında sabah uyandıklarında bir belirti öne çıkmaya başladı.

2019’un son haftalarında ortaya çıktıktan sonra küresel bir salgın halini alan corona virüsü salgını, yeni varyantlarla hızla yayılmayı sürdürüyor.

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede vaka sayıları son haftalarda yükselirken, bilim insanları Covid-19’u atlatanlarda görülen uzun corona virüsü salgınıyla ilgili dikkat çekici bir keşif yaptı.

Ünlü tıp dergisi BMJ’de yayınlanan araştırmada corona virüsünü yenmeyi başaran hastalarda “uzun Covid-19” görüldüğü kayıtlara geçti. Uzmanlar, uzun Covid-19 sendromunun bir yıl boyunca devam edebileceğini açıklarken, Omicron varyantıyla birlikte artan vaka sayılarının belirtileri de etkilediğini duyurdu.

Yetkililer sabah uyanınca halsizlik hissedilmesi ve yorgunluğun en belirgin “uzun Covid-19” belirtisi olduğunu açıkladı. Fakat bu halsizliğin, “Yorgunluğun geçmek bilmemesi” olarak tanımlandığı kaydedildi.

Bilim insanları, “Eğer iyi uyumanıza rağmen sabahları yorgun uyanıyorsanız uzun Covid-19 geçiriyor olabilirsiniz” dedi. Diğer uzun Covid-19 belirtileri arasında konsantrasyon kaybı, hafıza kaybı ve koku-tat kaybı yer alıyor.

İngiliz medyasında yer alan haberde, Omicron varyantı bulaşan kişilerde uzun Covid-19’un Delta varyantı bulaşanlara göre daha düşük olduğu belirtildi.