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“Çözümsüzlüğün devamı, her iki toplumu da olumsuz etkiledi”

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Cumhurbaşkanı Akıncı, çözümsüzlüğün Kıbrıs’ta her iki toplumu da olumsuz etkilediğini belirterek, “Karşılıklı kabul edilebilecek bir çözüm hem Kıbrıs’ın her iki toplumuna ve diğer farklı topluluklara, hem de Türkiye ve Yunanistan'a fayda getirecek
“Çözümsüzlüğün devamı, her iki toplumu da olumsuz etkiledi”

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşeceği New York ziyareti için adadan ayrılmadan önce Ercan Havaalanı’nda düzenlediği basın toplantısında, New York’a yapıcı bir ruhla, makul ve uygulanabilir olanda uzlaşma arzusu ile gitmekte olduğunu söyledi. 

 

Çözümsüzlüğün devamının Kıbrıs’ta her iki toplumu da olumsuz olarak etkilediğini kaydeden Akıncı, “Karşılıklı kabul edilebilecek bir çözüm hem Kıbrıs’ın her iki  toplumuna ve diğer farklı topluluklara, hem de en yakınımız iki ülke olarak Türkiye ve Yunanistan’a da yarar getirecektir” dedi.

           

Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un taraflarla yürüttüğü görüşmelerle ilgili sunacağı rapor ışığında değerlendirmelerini taraflarla paylaşıp bundan sonrası için ne düşündüklerini dinlemek isteyeceğini söyledi.

 

Kıbrıs sorununda artık eski müzakere süreçleri döneminin kapandığına işaret eden Akıncı,

takvimli ve sonuç odaklı bir sürecin gündeme gelmesi ve siyasi irade ve kararlılıkla davranılmasının artık zorunlu hale geldiğini vurguladı.

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