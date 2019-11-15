CTP Milletvekili Özdenefe'nin yeğeni bıçaklı saldırıya uğradı

Olay, bugün sabaha karşı saat 02.00 sıralarında, Çatalköy'de Şht Kamil Dimililer Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin amcasının oğlu olduğu öğrenilen 35 yaşındaki Berk Özdenefe, evinin bulunduğu sokakta kız arkadaşıyla tartışan 29 yaşındaki AG’yi uyardı ve aralarında tartışma yaşandı.
Çıkan tartışma sırasında AG, tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Berk Özdenefe’yi; göğüs, bel ve sağ bacağından yaraladı.
Bıçaklamanın ardından AG olay yerinden kaçtı.
Olayda yaralanan Berk Özdenefe, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek yapılan tedavisi sonrası cerrahi servisinde müşahede altına alındı.
Zanlı A.G. Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandı.
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