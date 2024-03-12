CTP Milletvekili Şahali, hükümeti "çam kese böceğine" benzetti

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “Çam kese böceği örneği ve devletin getirildiği durum” konulu güncel konuşma yaptı.

Ülkede beş yıldır çam kese böceği mücadelesi yürütülmediğini söyleyen Şahali, kendi hükümet dönemlerinden bu yana bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığını kaydetti.

Çam kese böceğinin ağaçların kurumasına neden olacak ortamı yarattığını dile getiren Şahali, hükümeti "çam kese böceğine" benzetti.

Şahali, parlamentoda bazı milletvekili ve bakanlara yönelik iddiaların, günün sonunda Meclisin tamamının itibarını sorgulanır hale getirdiğini anlattı.

Bugün gelinen noktada siyaset kurumunun bütünüyle sorgulanır hale geldiğini söyleyen Şahali, yolsuzluk olaylarına işaret etti.

Hükümet makamlarının bu konular yaşanmıyormuş gibi tavır sergilemeye devam ettiğini kaydeden Şahali, rüşvet iddialarıyla mahkemede olan YÖDAK yetkililerine işaret etti, bunun irade sahibi olanların seyredeceği bir durum olmadığını kaydetti.

Bu kişilerin atanması için imza atan devlet yetkililerinin bu sorumluluklarının farkında değilmiş gibi davrandığını söyleyen Şahali, “Bu hükümet bu konuda adım atmak durumundadır” dedi.

Atanan isimlerin şüpheli durumda olduğu bir ortamda öte yandan yasaların gereklerine uygun hareket edilmediğini söyleyen Şahali, “4 yıldır keyfi kararlarla kamu kaynakları harcanıyor” ifadelerini kullandı.

Erkut Şahali, özel sohbetlerde sayısız şikayetini dile getiren ama hükümete de güvenoyu veren milletvekillerine “Hangisinde doğrusunu söylüyorsunuz?” diye sordu.

Narenciyedeki sorunlara da işaret eden Şahali, "Mandorayı mahvettiniz sıra valensiyada" dedi ve bu konuda cumartesi günü Güzelyurt’ta yürüyüş yapılacağını dile getirdi.

Şahali’nin konuşmasının ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre ile Erkut Şahali ve milletvekilleri arasında "pişkin" kelimesinin tutanağa girip giremeyeceği konusunda tartışma yaşandı.

-Şahiner: “Böyle giderse Tarım Bakanlığı, İthalat ve Tedarik Bakanlığına dönüşecek”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, “Tarımsal üretimde yaprak dökümü” konulu güncel konuşma yaptı.

Üreticinin üretimden kopma noktasına geldiğini anlatan Şahali böyle giderse Tarım Bakanlığının ilgileneceği bir alan kalmayacağından bu bakanlığın “İthalat ve Tedarik Bakanlığına” dönüşeceğini belirtti.

Girdi maliyetlerinin yükselmesiyle bu sektörlerde kalmanın akıl kârı olmaktan çıktığını söyleyen Şahali, öte yandan şaibeli mal alımlarına gidildiğini kaydetti.

Şahali, Hal Yasası geçeli bir yıl olduğu halde gerekli adımların atılmadığını da ifade etti.

Son 10 yılın en kurak yıllarından birinin yaşandığını söyleyen Şahali, hangi noktada olunduğunun anlaşılabilmesi için adadaki baraj doluluk rakamlarına dair bilgiler aktardı.

Birim su maliyetinin, elektrik maliyetleriyle birlikte artacağını ifade eden Şahali, bunun da üretime ciddi zarar vereceğini kaydetti.

Narenciyedeki sorunlara da değinen Şahali, üreticinin bu sorunların önümüzdeki dönem yaşanmaması için ne gibi çalışmalar yapıldığını bilmek istediğini ifade etti. Şahali, seneye bu konuda ne yapılacağını bu sezon bitmeden kesinleştirmek gerektiğini vurguladı.

Sıkmanın bir çözüm olmadığını, pazarda sunulacak ürüne göre çok düşük bir gelir getirdiğini dile getiren Şahali, gelecek rakamın girdi ve üretim maliyetlerinin altında kalacak gibi göründüğünü belirtti.

Ürünün yurt dışı pazarında satılmasının bir yolunu bulmak gerektiğini ifade eden Şahali, ürünlerin gemiyle katma değeri daha yüksek olan pazarlara götürülmesi gerektiğini anlattı, aksi halde narenciye bahçelerinin beton haline geleceğini belirtti.

-Çavuş: “Transit geçişlerde şu ana kadar bir sorun yok”

Yanıt vermek üzere kürsüye çıkan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, yeşillenme hastalığı ve vektör böcek konusunda her ülkenin kendi kuralları olduğunu söyledi.

Transit geçişlerde şu ana kadar bir sorun olmadığını, Irak ve Azerbaycan’da bir sorun yaşanmadığını dile getiren Çavuş, piyasa değişkenliğine işaret ederek, 10 gün içinde ürün fiyatlarının nasıl hızlı değiştiğini anlattı.

Bu nedenle dünya piyasalarını sürekli takip ettiklerini hem pazar bulunması hem de transit geçişler için ciddi çalışma yürüttüklerini anlatan Çavuş, ihracatın hızlandırıldığını belirtti.

Milletvekillerinin kaygılarını ve çözüm önerilerini dikkate alarak ilerlediklerini belirten Çavuş, gerek narenciyede gerek diğer üretimlerde Yeşil Hat Tüzüğü’nden aktif şekilde yararlandıklarını söyledi.

Güzelyurt konusunda kendilerinin de kaygı taşıdığını dile getiren Çavuş, biz de göreve geldiğimiz günden veri gerek bütçe olarak gerek yatırımlarla ilgili Güzelyurt’a ciddi kaynak ayırdık dedi.

40 bin tonluk bir depo inşa etmek için çalışma yürüttüklerini belirten Kelle, önceden yapılması gereken bu çalışmanın yapılmamış olmasının da şu anki durumu zorlaştırdığını anlattı.

Sıkma kapasitesinin de artırılacağını dile getiren Çavuş, sadece konsantre olarak değil meyve suyu olarak da ürünü tüketiciyle buluşturmak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.