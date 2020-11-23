  • BIST 1.314
  • Altın 466,386
  • Dolar 7,8775
  • Euro 9,3140
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2 pozitif vaka!

CTP'de PM, TDP ve DP 'de MYK toplantıları yapılıyor, Lefkoşa'da hareketli saatler yaşanıyor

» »
CTP'de PM, TDP ve DP 'de MYK toplantıları yapılıyor, Lefkoşa'da hareketli saatler yaşanıyor
CTP'de PM, TDP ve DP 'de MYK toplantıları yapılıyor, Lefkoşa'da hareketli saatler yaşanıyor

CTP'de PM, TDP ve DP 'de MYK toplantıları yapılıyor

DETAY ÖZEL HABER

Lefkoşa'da hareketli saatler yaşanıyor.

Hükümeti kurma görevi alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman CTP Parti Meclisi'ni toplantıya çağırdı. CTP PM bu akşam toplandı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan alması sonrası Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Parti Meclisi ilk kez toplandı.

Parti Meclisi toplantısı öncesi saat 17.00'de Merkez Yönetim Kurulu toplanmıştı.

Diğer yandan TDP Genişletilmiş MYK toplantısı yaparken DP'nin de MYK toplantısı yaptığı öğrenildi. Tüm toplantılarda olası hükümet modellerinin tartışıldığı öğrenildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC'de bugün 2 pozitif vaka!23 Kasım 2020 Pazartesi 19:41
  • Tatar, Karadeniz Kültür Derneği'ni kabul ederek görüştü.23 Kasım 2020 Pazartesi 19:39
  • Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı23 Kasım 2020 Pazartesi 19:39
  • LTB şebekeye su verilemeye başlandığını açıkladı23 Kasım 2020 Pazartesi 19:38
  • KIBTES, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı23 Kasım 2020 Pazartesi 19:37
  • Sağlık Bakanı Pilli Öğretmenler Günü nedeniyle mesaj yayımladı23 Kasım 2020 Pazartesi 19:31
  • Üstel, 24 Kasım Öğretmeler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı23 Kasım 2020 Pazartesi 19:31
  • 400 gram hintkeneviriyle yakalanan şahıslar tutuklandı23 Kasım 2020 Pazartesi 19:19
  • Sahte KKTC Nüfus kayıt belgesi tanzim ettiler23 Kasım 2020 Pazartesi 19:14
  • Evi basıp darp ettiler...Evdeki değerli eşyaları çaldılar23 Kasım 2020 Pazartesi 19:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti