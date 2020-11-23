CTP'de PM, TDP ve DP 'de MYK toplantıları yapılıyor, Lefkoşa'da hareketli saatler yaşanıyor

CTP'de PM, TDP ve DP 'de MYK toplantıları yapılıyor
DETAY ÖZEL HABER
Lefkoşa'da hareketli saatler yaşanıyor.
Hükümeti kurma görevi alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman CTP Parti Meclisi'ni toplantıya çağırdı. CTP PM bu akşam toplandı.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın hükümet kurma görevini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan alması sonrası Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Parti Meclisi ilk kez toplandı.
Parti Meclisi toplantısı öncesi saat 17.00'de Merkez Yönetim Kurulu toplanmıştı.
Diğer yandan TDP Genişletilmiş MYK toplantısı yaparken DP'nin de MYK toplantısı yaptığı öğrenildi. Tüm toplantılarda olası hükümet modellerinin tartışıldığı öğrenildi.
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