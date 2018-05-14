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CTP'den 4 bağımsız adaya destek kararı

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CTP'den 4 bağımsız adaya destek kararı
CTP'den 4 bağımsız adaya destek kararı

Cumhuriyetçi Türk Partisi, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek yerel seçimlerde, belediye başkan adayları ile destek vereceği bağımsız adayları netleştirdi. 

CTP yetkili organları, Beyarmudu'ndan bağımsız aday Ethem Akmercan, Büyükkonuk Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mustafa Hasek, İnönü'den bağımsız aday olan Ali Öncü ve İskele'den bağımsız belediye başkan adayı çıkan Fikret Civisilli'yi destekleme kararı aldı. 

Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Akdoğan Belediye Başkan adayı Ahmet Latif, Akıncılar Belediye Başkan adayı Hasan Barbaros, Alayköy Belediye Başkan adayı Hulusi Manisoy, Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler, Dikmen Belediye Başkan adayı Yüksel Çelebi, Dipkarpaz Belediye Başkan adayı Suphi Coşkun, Geçitkale Belediye Başkan adayı Hasan Öztaş, Girne Belediye Başkan adayı Birol Karaman, Gönyeli Belediye Başkan adayı Ahmet Benli, Güzelyurt Belediye Başkan adayı Osman Bican, Lefke Belediye Başkan adayı Aziz Kaya, Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer, Mehmetçik Belediye Başkan adayı Cemil Sarıçizmeli, Serdarlı Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar, Yeni Boğaziçi Belediye Başkan adayı Sertaç Yalçın olarak belirlendi.

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