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Cumhurbaşkanı Akıncı: “Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis bir olumlu oy ilkesini şeytanlaştırmaya devam ediyor”

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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bir olumlu oy ilkesini şeytanlaştırmaya devam ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Akıncı: “Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis bir olumlu oy ilkesini şeytanlaştırmaya devam ediyor”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı şöyle dedi:

“Kıbrıslı Rum Lider Sayın Anastasiadis bir olumlu oy ilkesini şeytanlaştırmaya devam ediyor. Kamuoyu önünde kendisine sormak istiyorum:

Madem ki bu kadar karşıydınız, niye daha önce kabul ettiniz? Bu tavrınızla geçmiş mutabakatları tartışmaya açtığınızın farkında mısınız? Geçmiş mutabakatlar da zemin olmaktan çıkacaksa, başlangıç noktası nasıl bulunacak?

Bir olumlu oyu Kıbrıslı Türkler için hayati olan konularda kabul ettiğinizi son zamanlarda işitir olduk. Eskiden böyle bir söylem yoktu. Hayati konu sizce nedir?

Daha önce yaptığınız açıklamalardan (East Med) enerji politikalarını Kıbrıslı Türkler için hayati olarak nitelendirmediğinizi anladık. 26 Şubat’taki son buluşmamızda Federal Bütçe konusunu da aynı şekilde gördüğünüzü bana söylediniz.

Peki lütfen söyler misiniz, sizce Kıbrıslı Türkler için federal yapıda hayati olarak gördüğünüz ve bizim için olumlu oy hakkını ‘lütfettiğiniz’ hangi konular var? Somut cevabınızı bekliyorum.”

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