Cumhurbaşkanı Tatar, “Famagusta Cup” hentbol turnuvasının final gecesine ve ödül törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dr. Fazıl Küçük Oyunları çerçevesinde Maraş’ta düzenlenen “Uluslararası Famagusta Cup Hentbol Turnuvası” final gecesi ve ödül töreni etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikteki konuşmasında, turnuvanın düzenlenmesine katkı koyan herkese teşekkür ederek, Dr. Fazıl Küçük’ün özgürlük ve mücadele lideri olduğunu ve onun anısına yapılan bu organizasyonda farklı ülkelerden gelen sporcu ve misafirlerin bulunmasının da memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, sporun bir kardeşlik oyunu olduğunu hatırlatarak, KKTC’deki sporcuların da katılımıyla gerçekleşen bu uluslararası etkinliğin, “Ülke adına gurur verici” olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, Famagusta Cup Hentbol Turnuvası’nın final maçlarını izledikten sonra sporculara plaket ve ödül takdim etti.