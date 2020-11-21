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Cumhurbaşkanlığı’nda acil durum toplantısı

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Girne ve Yenierenköy Bölgeleri'nde dün meydana gelen doğal afetle ilgili durumu değerlendirme toplantısı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı’nda acil durum toplantısı

Toplantıda, Girne ve Yenierenköy bölgelerinde meydana gelen afette vatandaşların ve çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilebilmesi için zarar-ziyanın ivedilikle tespit edilerek Afet ve Acil Durum Komitesi'ne bildirilmesine karar verildi.

Toplantıda ayrıca, bundan sonra yaşanabilecek doğal afetlere karşı alınacak tedbirler çerçevesinde, altyapı projelerinde uyulması gereken kuralların gözden geçirilerek standartların geliştirilmesi amacıyla teknik bir raporun hazırlanması kararına varıldı.

Toplantıya, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç, KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökbörü, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulsioğlu, Başbakanlık Müsteşarı Suat Yeldener, Güvenlik Kuvvetleri Kurmay Başkanı Osman Tolga Kılıçarslan, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ve Girne Kaymakamı Sinan Güneş katıldı.

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