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Cumhuriyet Meclisi Heyeti, Brüksel’de temaslarda bulundu

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Cumhuriyet Meclisi Heyeti, Brüksel’de temaslarda bulundu
Cumhuriyet Meclisi heyeti, Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel’de temaslarda bulundu.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Armağan Candan, Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili Zeki Çeler ve Bağımsız Milletvekili Hasan Taçoy’dan oluşan Meclis heyeti, Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekilleri, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Türk Masası ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin yetkilileri ile görüştü.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, heyet, temaslarında, Kıbrıs sorununa çözüm bulma müzakerelerinin Crans Montana'da başarısızlığa uğrama nedenleri ve sürecin bundan sonra nasıl devam etmesi gerektiğini anlattı.

Heyet BM Genel Sekreteri Guterres'in Güvenlik Konseyi'ne sunmuş olduğu Kıbrıs raporu hakkında da muhataplarını bilgilendirdi.

Heyet, AB’ye düşen görevler, Kıbrıs Türk tarafının AB’ye uyum sürecinin hızlandırılması, Kıbrıslı Türklerin AB kurumlarıyla olan ilişkileri başta olmak üzere Kıbrıs Türk tarafının birçok konuya dair hassasiyetlerini aktardı.

Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri anlatan bir mektubu da bütün Avrupa Parlamentosu Milletvekillerine veren heyet, Avrupa Parlamentosu’nda Hristiyan Demokrat Grup, Sosyalist-Demokrat Grup, Muhafazakar ve Reformcu Grup, Liberal Grup, Özgürlük ve Doğrudan Demokrasi Grubu ve Yeşiller Temsilci ve Milletvekilleri ile görüştü.

Heyet ayrıca Sosyalist Demokrat grup tarafından düzenlenen Kıbrıs konulu yuvarlak masa toplantısına katıldı. Heyet, Almanya, İsveç, Belçika, Macaristan, Estonya, Slovenya, Hirvatistan'ın AB nezdindeki daimi temsilciliklerinde görevli Kıbrıs konusundan sorumlu diplomatlar ile de yemekli bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Temasları sırasında Brüksel'de yayınlanan Politico ve EuObserver isimli gazetelerin muhabirleriyle de birer mülakat gerçekleştiren Meclis heyeti, ayrıca, KKTC Brüksel Temsilcisi Damla Güçlü ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Brüksel Temsilcisi Lale Şener ile de bir araya geldi.

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