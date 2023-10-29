Cumhuriyet’in 100’üncü yıl coşkusu, “Allegra Ensemble” konseri ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde yaşandı

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Lefkoşa Büyükelçiliği’nin, Cumhuriyetin 100’üncü yılı onuruna düzenlediği Allegra Ensemble konseri, KKTC devlet protokolünü buluşturan büyük bir katılımla Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü kutlamaları Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Lefkoşa Büyükelçiliği’nin düzenlediği “Allegra Ensemble”, KKTC devlet protokolünü ve sanatseverleri Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde buluşturdu.

Dinleyenleri büyüleyen konser, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılıç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç başta olmak üzere devlet protokolünü bir araya getirdi.

Allegra Ensemble’nin; türkü, tango, klasik caz parçalarının yanı sıra birçok farklı müzik türünden seçtikleri zengin bir repertuar ile sanatseverlerin karşısına çıktığı konsere halk da büyük ilgi gösterdi. Cumhuriyet kutlamaları kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen konserde, dünya müziğinin farklı renkleri klasik batı müziği enstrümanları eşliğinde dinleyicilerle buluştu.

Allegra Ensemble’nin verdiği konser öncesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı temsilen Meclis Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel birer konuşma da yaptı.