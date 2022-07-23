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Darphaneden Türk Lirası için yeni hamle

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Darphane tüketicileri sahte paradan korumak için yüksek güvenlikli yeni nesil bandrolleri piyasaya sürecek.
Darphaneden Türk Lirası için yeni hamle

Türk mühendisler tarafından geliştirilen sistemle sahte paralar telefon uygulaması üzerinden de kontrol edilebilecek. Bu kapsamda bir yıl içerisinde güvenlikli mürekkep ve bandrol kağıdının Türkiye’de üretime başlanması planlanıyor.

Bandrol tasarımı 14 yıl aradan sonra Türk mühendisler tarafından geliştirilen sistemle değişti. 600 milyon TL yatırımla hayata geçen İzmir Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika, Avrupa’nın en büyük bandrol üretim fabrikası olma özelliği taşıyor. Geliştirilen teknoloji sayesinde yeni nesil bandrollerde sahtecilik çıplak gözle ayırt edilebilecek. Eylül ayında hizmete sunulması planlanan mobil uygulama sayesinde de tüketici kolayca bandrol kontrolü yapabilecek.

Yeni nesil bandrollerin sunacağı katkıları Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin, “14 yıl önce, günün şartlarında güzel bir sistem başlamıştı ancak teknoloji sürekli gelişiyor ve şartlar değişiyor. Bandrollerle alakalı güvenlik önlemlerinin tamamına yakını deşifre oldu” diyerek, şunları söyledi:
“Yeni nesil bandrollerle, halk sağlığını tehlikeye atacak sahteciliklerin önüne geçiyoruz. Kaçak ürünlerden kaynaklanan vergi kaybını önlüyoruz. Yeni nesil bandroller sayesinde illegal üreticilerin elini kolunu bağlayarak, legal üreticilerin pazar payını artırıyoruz.”

BİR YIL İÇİNDE ÜRETİME BAŞLANACAK

Dünya’dan Berfin Çipa’ya konuşan Şahin, fabrikanın yeni teknolojilere uyarlanarak sürekli gelişecek esneklikte kurulduğunu ifade ederek, “Mühendislerimiz fabrika içerisinde yazılım geliştirdiler. Yeniliklere uyarlanabilecek şekilde teknolojiyi kurduk. Şu an sadece üretimde kullandığımız mürekkep ve bandrol kağıdı yurt dışından geliyor. Bir yıl içerisinde güvenlikli mürekkep ve bandrol kağıdını ülkemizde üretmeye başlamayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ SAHTE PARAYI UYGULAMA İLE ANLAYABİLECEK

Değiştirilen sistemle birlikte Türkiye, bandrolde para teknolojisi kullanan ilk ülke oldu. DNS İnovasyon Sistemleri ve Teknoloji AŞ. Proje ve Mühendislik Direktörü Melek Karagöz, yeni teknolojiyi şöyle açıkladı:

“Güvenlik mürekkepleri çeşit çeşit güvenlik katmanlarına sahip oluyor. Hepsini farklı seviyelerde kullanabiliyoruz. Para teknolojisi kopyalanması daha zor, neredeyse imkansız. Parada kullanılan teknolojiyi bandrole uyarlamamız sayesinde, tüketiciler bandrolün üzerindeki efekt değişimi ile bandrolü kolaylıkla ayırt edebilecek. Tüketici, Eylül’de başlayacak akıllı telefon uygulamasını kullanarak da bandrolün doğruluğunu kontrol edebilecek.”

Sahteciliğe karşı sürekli gelişen ve yaşayan bir sistem kurduklarını belirten Karagöz, “Arka tarafta görünmeyen çok büyük bir Ar-Ge çalışması var. Sahteciliğe karşı sürekli geliştirme yapılıyor. Piyasaya çıkan her bir sahte ürün darphane tarafından değerlendiriliyor. Önlem almak için oluşturulacak çözüm önerileri tek tek inceleniyor. Oluşturduğumuz gizli güvenlik özellikleri yaşayan, ihtiyaca göre şekillenebilen özellikler” dedi.

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