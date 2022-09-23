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SON DAKİKAGünde bir avuç ceviz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor

DASH Diyeti Nedir?

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Açılımı 'Dietary Approaches to Stop Hypertension' yani ‘hipertansiyonun önlenmesi için beslenme yaklaşımı’ olan DASH diyeti, kan basıncını düşürmek amacıyla geliştirilmiş; fakat daha sonra birçok hastalık riskini de azalttığı gözlenmiştir.
DASH Diyeti Nedir?

DASH diyetinde meyveler, sebzeler, yağlı tohumlar, tam tahıllar, kümes hayvanları, balık ve yağı azaltılmış süt ürünlerinin tüketimi tercih edilirken; kırmızı et, şeker ve şekerli besinler ile paketli besinlerin tüketimi önerilmemektedir. Diyette toplam yağ azaltılmıştır ve diyetin doymuş yağ ile kolesterol oranı düşüktür. Böylece potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi mineraller, lif ve protein açısından zengin bir beslenme modeli oluşmaktadır.  

Alkol tüketimini azaltmak ya da tamamen bitirmek, tuzu sınırlandırmak, egzersiz yapmak ve kişinin ideal kilosunda olması da hipertansiyonu engellemekte yardımcı rol oynamaktadır. 

DASH Diyeti ve Sağlık İlişkisi 

Kalp hastalığı riskini azaltır: Kalp hastalıkları ve felç vakalarında hipertansiyon büyük bir risk etmeni. DASH diyeti ise yüksek tansiyonun önlenmesi ve tedavisinde etkin bir beslenme modelidir. Bunun yanı sıra kadınlarda yapılan bir incelemede, DASH benzeri bir diyet, %20 daha düşük kalp hastalığı riski ve %29 daha düşük felç riski ile ilişkilendirilmiştir. 

Diyabet riskini azaltır: DASH diyeti, insülin direncini büyük ölçüde iyileştirebileceğinden daha düşük tip 2 diyabet riski ile ilişkilendirilmiştir. 

Kemik sağlığını iyileştirir: DASH diyeti ile birlikte sodyum alımı azalmakta ve kalsiyum, potasyum, magnezyum minerallerinin alımı artmaktadır. Dolayısıyla bu diyet modelinin kemik mineral yoğunluğunu iyileştirmesi ve kemik kaybı, kırık riskini azaltması çok mümkün olmaktadır. 

Kanser riskini azaltır: Yapılan bir çalışma, DASH diyetini takip eden kişilerin kolorektal ve meme kanseri dahil olmak üzere bazı kanser risklerine yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu göstermiştir. 

Metabolik sendrom riskini azaltır: Vücut ağırlığı, bel çevresi ve kolesterol seviyelerini azaltmakla birlikte DASH diyetinin metabolik sendrom riskini %81'e kadar azalttığına yapılan çalışmalarda dikkat çekilmiştir.  

Özetlemek gerekirse; hem sağlık açısından birçok faydası bulunan hem de sürdürülebilir bir beslenme modeli sunan DASH diyetini daha sağlıklı bir hayat ve yaşam tarzı için tercih edebilirsiniz. 

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