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Dava sürecini etkileyen polis tutuklandı

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Limasol’dan 41 yaşındaki bir polisin, bir uyuşturucu davasında, tanığı etkilediği gerekçesiyle meslektaşları tarafından tutuklandığı belirtildi.
Dava sürecini etkileyen polis tutuklandı

Fileleftheros gazetesi, Rum polisinin kendi içerisindeki araştırması neticesinde, söz konusu polisin, bir uyuşturucu davasıyla ilgili olarak ilgili tanığı etkilediğinin tespit edildiğini yazdı.

Habere göre mahkeme kararıyla tutuklanan 41 yaşındaki polis, çıkarıldığı mahkeme  tarafından da hakkında 5 gün tutukluluk emri verildi.

Öte yandan Alithia gazetesi 41 yaşındaki polisin, Baf Polis Müdürlüğü’nde görev yaptığını yazdı.

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