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Deliceırmak: Ekonomik olarak da tarihin en yüksek seviyesindeyiz...

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Deliceırmak: Ekonomik olarak da tarihin en yüksek seviyesindeyiz...
Deliceırmak: Ekonomik olarak da tarihin en yüksek seviyesindeyiz...

Biray Deliceırmak Piyangolar birimi ile ilgili yapılmaya çalışılan "popüler olma" çabasına sosyal medya hesabından cevap verdi.

İşte o açıklama;

Küliyen yalan üstünden popüler olma cabası cevap vermeye gerek duymuyorum denetime tabiyiz denetlenelim istiyorum... Denetlenmiş olanların da neticesini...

Sadece tek bir şey yazmak istiyorum 8 milyon bütçe fazlası var 2018 de 26 milyon öngörülen bütçeye 34 milyon aktarmış durumdayız ekonomik olarak da tarihin en yüksek seviyesindeyiz...

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