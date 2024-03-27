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Demirhan'da Süper Market Çevresinde Dilencilik Yapan İki Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

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Demirhan'da bir süper marketin araç park yerinde B.G. ve B.Y., yardım amaçlı para isteyerek dilencilik yaparken yakalandı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı, soruşturma devam ediyor
Demirhan'da Süper Market Çevresinde Dilencilik Yapan İki Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

26 Mart 2024 tarihinde, Demirhan'da bulunan bir süper marketin araç park yeri içerisinde gerçekleşen bir olayda, B.G. (K-29) ve B.Y. (K-32) adlı kişilerin dilencilik yaparken yakalandığı bildirildi.

Olay, saat 16:30 sıralarında meydana geldi. Bahse konu şahıslar, sadaka toplamak ve dilenmek maksadıyla süper marketin araç park yeri içinde dolaşarak bir şahıstan yardım için para istediler. Ancak, bu durum polis ekiplerinin dikkatini çekti ve şahısların yasa dışı faaliyetlerine müdahale edildi.

Polis tarafından yapılan inceleme sonucunda, B.G. ve B.Y. adlı şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. Şu anda devam eden soruşturma kapsamında, olayın detayları ve şahısların faaliyetlerine ilişkin daha fazla bilgi edinilmeye çalışılıyor.

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