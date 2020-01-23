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Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı.Domuz gribi teşhisi konuldu

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Domuz gribi teşhisi konulan Baykal'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi
Deniz Baykal hastaneye kaldırıldı.Domuz gribi teşhisi konuldu

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Yapılan tahlillerin ardından Baykal’da Influenza virüsüne rastlandı. Baykal’a serum müdahalesi ile başlayan tedavi uygulanırken devlet protokolü de sürekli bilgi aldı.

Odatv’nin haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün öğleden sonra hastanede Baykal’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Baykal’a telefonla geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Baykal’ın sağlık durumunun iyiye doğru gittiği öğrenildi.

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