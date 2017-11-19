Deniz Gezmiş'in idam hükmünü satın aldı: Yırtıp atacağım

Gezmiş ve arkadaşlarının idam hükmünün ıslak imzalı orijinal evrakı açık arttırmayla satıldı.

İstanbul'da bir şirketin düzenlediği, internet üzerinden de teklif verilebilen efemera ve obje müzayedesinde, Gezmiş ile arkadaşlarının orijinal idam hüküm belgesi 47 bin 500 liraya satıldı. Dün (18 Kasım 2017) düzenlenen mezatta el yazması şerhi satın alan Mehmet Özgür Boza, bu idam şerhinin bu tarz ortamlarda kalmaması gerektiğini söyleyerek, "Bu idam şerhini teslim alır almaz yırtacağım. Söylenecek çok da bir söz yok" dedi.

Pera Mezat Müzayedecilik tarafından, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın kesinleşmiş idam hükmünün ıslak imzalı orijinal evrakı, internetten de online takip edilen müzayedede 5 bin lira açılış fiyatından satışa sunuldu.

Pera Mezat Müzayedecilik Genel Koordinatörü Cem Özkan, müzayedeye beklenilenin de üzerinde ilgi olduğunu söyledi. Meraklıların hem internetten hem de müzayede salonuna gelerek açık artırmayı büyük dikkatle izlediğini anlatan Özkan, eserlerin tamamının satıldığını bildirdi.

Özkan, gelecek günlerde çok daha sürpriz eserlerin meraklıların ilgisine sunulacağını kaydetti.