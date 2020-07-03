Deniz’den tuhaf benzetme: “Bekâretini koruyan genç kız gibiyiz”

KTTO Başkanı Deniz, iki uçağı indirmede beceriksiz davrandığımızı, hiçbir hazırlığımızın olmadığının anlaşıldığını ifade ederek “Güney Kıbrıs açıldıktan 13 gün sonra 37 uçak seferi düzenliyor, biz iki uçağı indiremedik. Açılma kararını dün de almadık.

KTTO Başkanı Deniz, iki uçağı indirmede beceriksiz davrandığımızı, hiçbir hazırlığımızın olmadığının anlaşıldığını ifade ederek “Güney Kıbrıs açıldıktan 13 gün sonra 37 uçak seferi düzenliyor, biz iki uçağı indiremedik. Açılma kararını dün de almadık. Biliyorduk. Bekâretini koruyan genç bir kız gibiyiz” dedi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, iki uçağı indirmede beceriksiz davrandığımızı hiçbir hazırlığımızın olmadığının anlaşıldığını ifade ederek “Güney Kıbrıs açıldıktan 13 gün sonra 37 uçak seferi düzenliyor, biz iki uçağı indiremedik. Açılma kararını dün de almadık. Biliyorduk. Bekaretini koruyan genç bir kız gibiyiz” dedi.

KTV ekranlarında konuşan Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz şöyle dedi;

“Geldiğimiz noktaya baktığımızda sağlık açısından bir zayiat olmadı. Ekonomik açıdan çok etkilenen sektörlerimiz de oldu karı ikiye katlayan sektörler de… Yüzde 40-60’lık kayıp olduğu kaçınılmaz bir gerçek… Turizm, yükseköğrenim ile inşaat sektörü ve buna ek olarak Güney Kıbrıs’la olan ticaretin durma noktasına gelmesi… Bakıyoruz en yakınımızda Güney Kıbrıs var: Günde 37 uçak seferine çıkıyorlar. Çünkü iki pandemi hastaneleri var. Onlar bizim pandemi öncesindeki uçuş noktamızı yakaladılar. 20 Haziran’da açıldılar. 13 günde 37 uçuş… Biz hala daha iki uçak. Bunu bile maalesef yönetemedik. İki günde büyük kaos yaşandı. Kapı açmaya bugün karar vermedik üstelik 15 gün önceden biliyorduk. Ama hazırlığımızın olmadığı anlaşıldı. Bizim de verdiğimiz önerilerden hiçbiri uygulanmamış. Yani maaş da almıyoruz... Bekâretini koruyan bir genç kız gibiyiz”.